الابتسامة تعود لمحمد صلاح قبل مواجهة الإنتر

المصدر: البيان

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سادت حالة من التفاؤل بين لاعبي ليفربول خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

ويستعد ليفربول لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد المران مشاركة جميع لاعبي الريدز دون غيابات، وهو ما يؤكد جاهزية جميع لاعبي ليفربول لمواجهة الغد أمام الإنتر.

وظهر محمد صلاح بابتسامة خاصة، كما جمعته حوارات جانبية مع زملائه في ليفربول، يأتي ذلك بعدما خيم الحزن عليه خلال الأيام الماضية بعد خسارته مع منتخب مصر للقب كأس الأمم الإفريقية، لصالح منتخب السنغال الذي نجح في التتويج بالأميرة السمراء عقب تفوقه على الفراعنة في ركلات الترجيح.

وكان محمد صلاح شارك في فوز ليفربول على بيرنلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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