أسطورة اليونايتد: محمد صلاح وماني يتركان ليفربول

المصدر: وكالات

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فجر نجم منتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد السابق بول اينس مفاجأة مدوية عندما أكد أن النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي سيكون خارج أسوار أنفيلد في الصيف المقبل، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير أن النجم السنغالي ساديو ماني يرغب في الرحيل نحو أحد عملاقي إسبانيا ريال مدريد أو برشلونة.

وقال اينس إن الدولي المصري محمد صلاح سيرحل عن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي حال عدم التوصل إلى اتفاق مع النادي الإنجليزي بشأن تمديد تعاقده.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023 وحتى الآن لم يتوصل اللاعب إلى اتفاق مع إدارة الريدز بشأن تمديد عقده في ظل الخلاف على الراتب الأسبوعي للاعب المصري الذي يرغب في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويحصل محمد صلاح حاليًا على 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ويعتبر أهم لاعبي ليفربول وعنصر الخطورة الأول في صفوف الفريق، كما أنه هدّافه حاليًا في مختلف المسابقات.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية تصريحات عن بول إينس لاعب وسط فريق ليفربول قال فيها: «إذا كان هناك أي شخص سيرحل عن ليفربول، أعتقد سيكون محمد صلاح».

وهناك تكهنات كثيرة بقرب رحيل محمد صلاح عن فريق ليفربول، كما كشفت تقارير عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية أن السنغالي ساديو ماني قد يرحل أيضًا عن صفوف الريدز.

وقال بول آينس، لاعب الوسط الذي سبق له تمثيل ليفربول في 65 مباراة خلال عامين سجل خلالها 7 أهداف: «ساديو ماني ومحمد صلاح يلعبان مع ليفربول منذ فترة وما حققاه مع النادي كان خرافيًا وقد يرغب اللاعبان في خوض تحديات جديدة في أندية أخرى خلال الفترة المقبلة».

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