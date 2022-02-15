الفيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

المصدر: البيان

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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد مواجهتي منتخب مصر ونظيره السنغالي، في الدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

واختار الاتحاد الدولي يوم 25 مارس لتقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال، على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، فيما حدد الاتحاد الدولي يوم 28 من الشهر ذاته لإقامة مباراة العودة في نفس التوقيت وذلك على ملعب ديامناديو الذي يقع بضواحي العاصمة السنغالية "داكار".

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز وتخطي عقبة السنغال، من أجل التأهيل للمونديال للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه، وفي نفس الوقت للأخذ بالثأر بعد أن تمكن منتخب أسود التيرانجا من خطف لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية من مصر بعد التغلب على الفراعنة بركلات الترجيح خلال المواجهة النهائية التي استضافها ملعب بول بيا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وجاءت مواعيد باقي مباريات نفس الدور من التصفيات الإفريقية، على النحو التالي:

مالي xتونس

الذهاب 24 مارس في مالي والإياب 27 مارس في تونس

غانا x نيجيريا

الذهاب 24 مارس في غانا والإياب 27 مارس في نيجيريا

الكاميرون x الجزائر

الذهاب 26 مارس في الكاميرون والإياب 29 مارس في الجزائر

الكونغو الديمقراطية x المغرب

الذهاب 26 مارس في الكونغو الديمقراطية والإياب 29 مارس في المغرب

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