«نار» روسيا وأوكرانيا تكوي «حوت الكرة»

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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خسر الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، نحو 650 مليون جنيه استرليني في يوم واحد فقط، بسبب التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، ويمتلك أبراموفيتش، أحد حيتان كرة القدم فيما يتعلق بالأمور المالية، حصة كبيرة في شركة التعدين «إيفارز»، التي هوت أسهمها في تداولات بورصة لندن أمس، مع تزايد المخاوف من احتمال فرض عقوبات على روسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية.

يعد مالك «البلوز» واحداً من بين أغنى ملاك الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لقائمة مليارديرات عام 2021 الصادرة عن «فوربس»، بثروة تبلغ نحو 10 مليارات جنيه إسترليني.

ومع المخاوف بشأن احتمال فرض عقوبات على الشركات الروسية في ضوء التطورات السياسية الأخيرة، تراجعت أسهم «إيفارز» بشكل حاد وتأثر أبراموفيتش بصورة كبيرة باعتباره أكبر مساهم منفرد في الشركة.

ونقلت الصحيفة بأن «الحرب بين روسيا وأوكرانيا تبدو وشيكة، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مع وجود تعليمات للمواطنين البريطانيين في أوكرانيا بضرورة مغادرة البلاد».

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ذكرت منظمة «ذس إز موندي» أن حصة أبراموفيتش في «إيفارز» قد انخفضت بمقدار 500 مليون جنيه إسترليني في ثلاثة أسابيع، لتصل إلى 1.86 مليار جنيه إسترليني، ولا تزال المخاوف قائمة لأن الضبابية لا تزال تطغى على المشهد بين الدولتين.

وقال داني هيوسون، المحلل المالي في «إيه جي بيل»: «يخشى المستثمرون اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وهو ما أدى إلى الهبوط الحاد في أسهم إيفارز».

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