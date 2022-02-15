راموس يغيب عن صفوف باريس سان جيرمان في مواجهة ريال مدريد

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مدافعه سيرخيو راموس سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام ريال مدريد الإسباني مساء اليوم في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وذكر سان جيرمان في بيان: "سيرخيو راموس سيواصل التدريبات المنفردة بعد التعافي من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة). وسيجرى الإعلان عن التطورات في غضون أسبوع."

وتسلط الأضواء بشكل كبير على المواجهة المرتقبة اليوم بين باريس سان جيرمان وضيفه ريال مدريد.

وكان راموس /35 عاما/ قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في يوليو الماضي بعد 16 عاما حافلة قضاها ضمن صفوف ريال مدريد.

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