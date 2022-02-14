تراشق للاتهامات بين رونالدو ورانغنيك.. نجم آفل ومدرب غير كفء

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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يعيش النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحدة من أسوأ فتراته في مسيرته الحافلة بالإنجازات مع ناديه القديم الجديد مانشستر يونايتد، بسبب الأجواء المشحونة بين اللاعب ومدرب الفريق الألماني رالف رانغنيك، إذ تطرقت عدة تقارير إلى العلاقة بين الطرفين والتي وصلت إلى أوج توترها، وآخرها تقرير لصحيفة «آس» الإسبانية، الذي أكد أن الحالة وصلت إلى حد «التصدع الكبير» واتساع فجوة التفاهم بينهما.

وذكر التقرير بأن كريستيانو رونالدو لا يرى في رالف المدرب الكفء لقيادة نادٍ بحجم مانشستر يونايتد، المدرب الألماني الذي جاء بديلاً للنرويجي أولي جونار سولشاير، لم يتمكن من تحقيق النتائج المرجوة لغاية الآن، ولا يزال النادي يقبع في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تزايد التوترات في غرفة الملابس.

ولفتت «آس» إلى أن المدرب الألماني لا يحظى بدعم من وصفتهم بالنجوم البارزين في الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن تصريحات رانغنيك، التي انتقد فيها أداء المهاجم البرتغالي وأشار من خلالها إلى فقدانه الشهية التهديفية وأفول نجمه، عقّدت الأمور أكثر وزادت من غضب رونالدو.

وبالرغم من تصدره قائمة هدافي الفريق هذا الموسم، إلا أن صاروخ ماديرا فشل في تسجيل أي هدف في آخر ست مباريات بالدوري.

ومع ذلك، تقول الصحيفة، على الرغم من العلاقة المضطربة مع المدرب، يبدو رونالدو سعيداً بالعيش مع عائلته في مانشستر ولا يوجد لديه نية للرحيل.

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