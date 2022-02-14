غداً.. انطلاق مواجهات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستأنف من جديد يوم غد الثلاثاء منافسات دوري أبطال أوروبا، وتعود الإثارة والتشويق لمحبي كرة القدم في العالم من خلال مباريات ذهاب دور ال 16 للبطولة.

وستقام المواجهات على مدار أسبوعين حيث ستكون الانطلاقة بـ4 مباريات بداية من يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، فيما تستكمل بقية المباريات الأسبوع المقبل يومي الثلاثاء والأربعاء أيضا.

ففي المباراة الأولى التي تقام "الثلاثاء" يستضيف سبورتنج لشبونة البرتغالي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وفي الثانية يحل ريال مدريد ضيفا على باريس سان جيرمان.

وتستكمل المباريات يوم الأربعاء حيث يستضيف ريد بول سالزبورغ النمساوي نظيره بايرن ميونخ الألماني، وفي المباراة الثانية يحل ليفربول ضيفا على انتر ميلان الإيطالي.

في اللقاء الأول يأمل مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي والعائد من الفوزعلى نوريتش سيتي برباعية نظيفة في تخطي عقبة سبورتنج لشبونة وصيف الدوري البرتغالي، والعائد من تعادل أمام بورتو، حيث يطمح السيتي في مواصلة المشوار من أجل التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة التقدم نحو اللقب الغائب عن خزائنه، والذي خسره الموسم الماضي أمام تشيلسي في المباراة النهائية.

وفي المباراة الثانية لليوم الأول يحل ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني ضيفا على باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي أيضا، حيث سيواجه لاعبو باريس سان جيرمان مثل سيرجيو راموس "في حال مشاركته" وأنخيل دي ماريا زملاءهم القدامى في فريقهم السابق، وكذلك النجم ليونيل ميسي الذي يواجه خصمه الأول حينما كان لاعبا في برشلونة.

في حين يدخل باريس سان جيرمان متسلحا بنجومه وفوزه الأخير بالجولة 24 من الدوري الفرنسي على نظيره رين، على أمل مواصلة المشوار نحو النهائي بدلا من نصف النهائي الذي ودع منه النسخة الماضية بعد الخسارة ذهابا وإيابا أمام مانشستر سيتي.

وضمن اليوم الثاني للأسبوع الأول من ذهاب دور الستة عشر سيكون ملعب ريد بول أرينا مسرحا لمواجهة سالزبورج متصدر الدوري النمساوي، مع بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، فيما يلتقي في نفس اليوم إنتر ميلان وصيف الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن ميلان المتصدر، مع ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي

وذلك في قمة نارية إيطالية انجليزية على ملعب جوزيبي مياتزا.

جدير بالذكر أن جميع المباريات تقام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز