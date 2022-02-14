لو كان إنجليزياً وأشقر لاختلف الأمر .. غضب جماهير ليفربول بسبب محمد صلاح

المصدر: البيان

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هاجمت جماهير ليفربول، الحكم مارتن أتكينسون، الذي أدار مباراة الفريق ضد بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك لعدم احتسابه ركلة جزاء واضحة لـ محمد صلاح خلال مباراة الفريقين بالبريميرليغ.

وانتصر ليفربول بشق الأنفس على بيرنلي بهدف نظيف، حمل توقيع البرازيلي فابينيو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد، على ملعب "تيرف مور"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك محمد صلاح في المباراة كأساسي ولعب مُنذ البداية وحتى صافرة النهاية وقدم صاحب الـ"29" عامًا، أداء متوسطًا بعض الشيء، وفقا لموقع البطولة.

وسقط محمد صلاح في منطقة الجزاء بالدقيقة 22، بعد تدخل من الهولندي فوتر فيجورست ولم يحتسب الحكم أي شيء، وتقنية الفيديو لم تتدخل كذلك.

جماهير ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتقدت الحكم الإنجليزي أتكينسون، لعدم احتسابه ركلة الجزاء لـ صلاح، كما أبدت استياءها بعض الشيء من مو خلال المباراة.

البداية مع مُشجع انتقد الحكم وكتب: "الحكام وفي تقنية الفار يما يفعلونه كوميدياً فيما يتعلق بركلات الجزاء الواضحة لـ محمد صلاح وماني، واليوم كانت توجد ركلة جزاء واضحة جدًا لـ مو.. تخيل الأهداف التي كان سيسجلها إذا كان لاعبًا إنجليزيًا".

واتفق معه ثانٍ وكتب: "الاتحاد الإنجليزي يفعل كل ما في وسعه لعدم منح محمد صلاح ركلة جزاء، ركلتا جزاء واضحتان خلال مباراتين لم يتم احتسابهما".

بينما كتب الصحفي "جاك مور" والمعروف بانتمائه لليفربول: "كلوب عليه أن يقول شيئًا حول ما يفعله التحكيم تجاه محمد صلاح بعدم احتساب ركلات جزاء له".

فيما قال أحد المُشجعين: "ركلة جزاء جديدة لم تُحتسب لأن محمد صلاح ليس لاعبًا إنجليزيًا".

بينما غرد أحدهم: "لقد سُرِق صلاح من ركلتي جزاء في مباراتين متتاليتين، لكن مهلًا هُناك من يقول إن التحكيم يُساند ليفربول ".

واتفقت معه الصحفية الإنجليزية "شارلوت كواتس" بصحيفة "ليفربول إيكو"، وغردت: "يبدو وأن الحكام لديهم تعليمات بألا يحتسبوا ركلات جزاء لمحمد صلاح".

وكتب آخر: "في مباراتين متتاليتين لم يتم احتساب ركلات جزاء لـ محمد صلاح، وكلتاهما ركلات جزاء صحيحة، هذه المنهجية من الحكام والفار لم تساعد ليفربول، هذا الموسم الأخطاء كلفتنا ثلاث نقاط على الأقل".

فيما كتب أحد المُشجعين: "لم يتم منح ركلتي جزاء لـ محمد صلاح في مباراتين متتاليتين، كما أنه يربح نسبة صغيرة جدًا من الأخطاء مقارنة بالأجنحة الأخرى، مما يجعلك تعتقد....!".



وغرد أحد المُشجعين: "إذا كان محمد صلاح لاعبًا إنجليزيًا لتم احتساب ركلتي جزاء له في آخر مباراتين".

وفي نفس السياق قال مُشجع: "لقد تم سرقة ركلتي جزاء من صلاح في ثلاثة أيام، ماذا لو كان مهاجمًا إنجليزيًا".

بينما غرد أحدهم: "في مباراتين ركلات جزاء واضحة لا تُحتسب، كل هذا لأنه محمد صلاح، تخيل لو حدث ذلك لـ كين (مهاجم توتنهام)، أو جاك جريليش (لاعب مانشستر سيتي)".

ووجه أحدهم رسالة قاسية للاتحاد الإنجليزي وكتب: "هل يُطلب من الحكام عدم احتساب أي ركلات جزاء لـ محمد صلاح، ركلتا جزاء واضحتان في غضون 4 أيام، واحدة منهما قد تكون تحديًا حتى نهاية الموسم.. هل يجب أن يكون اسمه هاري ولديه شعر أشقر حتى يتم اتخاذ القرارات؟".

بينما كتب آخر: "أنا غاضب لأنه لم يتم احتساب ركلة جزاء لـ محمد صلاح، ماذا لو كان لاعبًا إنجليزيًا؟".

فيما انتقد أحد المُشجعين أداء صلاح في المباراة وكتب: "أسوأ أداء لـ محمد صلاح هذا الموسم، اتخذ قرارات سيئة، فقد الزخم، لمسته للكرة سيئة، ومرر أيضًا بشكل سيء".

ونختتم بأحد المُشجعين والذي غرد: "سنرى محمد صلاح غاضبًا في دوري أبطال أوروبا، عليكم التحلي ببعض الصبر".

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