خطر ستيرلينغ وغوتا يقترب من صلاح .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة 25

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول على صدارة هدافي الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز رغم غيابه عن التهديف في الجولة الخامسة والعشرين.

وشارك محمد صلاح في مباراة أمس بين ليفربول وبيرنلي، حيث فاز الريدز بهدف دون رد، ولم يسجل أهدافًا.

وشهدت الجولة تألق رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر سيتي، حيث سجل "هاتريك" ضد نورويتش سيتي، ولم يسجل سون هيونج مين نجم توتنهام أهدافًا أمام ولفرهامبتون.

ولم يتمكن ميخائيل أنطونيو لاعب وست هام من التسجيل في الجولة ذاتها خلال مواجهة ليستر سيتي، بينما سجل زميله جارود بوين هدفًا.

وواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صيامه التهديفي في مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.

محمد صلاح، ليفربول، 16 هدفًا.

دييجو غوتا، ليفربول، 12 هدفًا.

رحيم ستيرلينغ، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 9 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 9 أهداف.

جارود بوين، وست هام، 8 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 8 أهداف.

إيمانويل دينيس، واتفورد، 8 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 8 أهداف.

نيل موباي، برايتون، 8 أهداف.

رافينيا، ليدز يونايتد، 8 أهداف.

إيميل سميث روي، آرسنال، 8 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 8 أهداف.

ماسون مونت، تشيلسي، 7 أهداف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز