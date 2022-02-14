صحيفة تفجر مفاجأة .. ليفربول يستغني عن صلاح ويحتفظ بساديو ماني

المصدر: وكالات

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كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، عن تجهيز نادي ليفربول صدمة مدوية لمحمد صلاح، نجم المنتخب المصري، في نهاية الموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة إن ليفربول بدأ يفكر في إمكانية الاستماع للعروض المقدمة لمحمد صلاح لو لم يتمكن من التوصل لاتفاق معه حول التجديد، على أن يحتفظ بلاعبه السنغالي ساديو ماني ويقوم بتجديد عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يأمل في حسم المفاوضات مع محمد صلاح في الفترة الحالية لكنه سوف يدرس الفرص المتاحة خلال الصيف المقبل لو استمر موقف التجديد معلقا.

من جانبه أعرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن رغبته في استمرار صلاح ضمن صفوف الفريق، والتوصل إلى حل مع إدارة ليفربول في تجديد عقد قائد الفراعنة.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: «بعيدًا عن محمد صلاح كان المرشحون الأوائل لجائزة الكرة الذهبية خلال السنوات الأخيرة في سن 34 أو أكثر».

وواصل: «ميسي كان في الرابعة والثلاثين ورونالدو كان في السابعة والثلاثين، بينما كان ليفاندوفيسكي في الثالثة والثلاثين، العمر ليس له سقف نهائيًا، وإذا حالفك الحظ ولم تتعرض لإصابة من الممكن أن تكمل أكثر من ذلك».

وأشار: «الأفضلية الكبرى للاعب وذروة مجده تكون في أوائل الثلاثينات وليس منتصف العشرينات، لذلك لا أخشى على محمد صلاح من التقدم في السن ودخول سن الثلاثينيات».

وأتم مدرب ليفربول: «بإمكان صلاح استغلال ذلك ويصبح أفضل مما كان سابقًا، ولا ينظر للأمر أنه أمر سلبي».

فيما عبر أسطورة نادي آرسنال، بول ميرسون، عن رأيه في إمكانية تجديد ليفربول لثنائي الهجوم في الفريق الأول لكرة القدم، محمد صلاح وساديو ماني، قبل نهاية عقدهما في يونيو 2023.

وتحدث ميرسون عن وجهة نظره في مستقبل محمد صلاح وماني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، وقال: "لا أعتقد أنهم يعملون من أجل تجديد عقديهما، لا أرى ذلك في المستقبل القريب، لقد تعاقدوا مع دييجو جوتا من قبل والآن جاء لويس دياز".

وتابع: "بالنظر إلى دياز، أعتقد أنهم حصلوا عليه بمقابل مادي ضعيف، إذا كنت صادقًا، إذا علم بورتو أن أيًا من محمد صلاح أو ماني سيغادر، لكانوا قد طلبوا 20 مليون يورو أخرى (55 مليون يورو ثمن صفقة دياز)".

وأضاف: "أحدهما سيغادر، لا أعتقد أن ليفربول سيدفع 300 أو 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لكليهما، لكني أنصح الإدارة بفعل كل شيء من أجل الحفاظ عليهما، لقد استغرق الأمر 30 عامًا حتى يصلوا إلى ما وصلوا إليه".

وعن أيهما يفضل رحيله بين الثنائي، رد ميرسون: "لا أستطيع أن أترك محمد صلاح، أنا آسف، أعتقد أنه مختلف عن العديد من اللاعبين الموجودين في الوقت الحالي، من خلال بعض الأهداف التي سجلها، لقد تخطى أربعة من لاعبي مانشستر سيتي وهم أفضل فريق في العالم، فهو لم يتخط لاعبي من نورويتش سيتي مثلًا ولا أقلل من احترامي لهم".

وأتم تصريحاته: "يجب على ليفربول الاحتفاظ بمحمد صلاح، شخصيًا سأحتفظ بهما، إذا أنفقوا بعض الأموال لاستمرارهما سيظلان في المنافسة لمدة 5 أو 6 سنوات أخرى".

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