هل سيلعب رونالدو وميسي بفريق واحد في نهاية مشوارهما؟

المصدر: البيان

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ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن لديها معلومات عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاما) سيلتقي بمستشاره خورخي مينديس في شهر مارس القادم، للحديث عن الإمكانيات المتاحة في الصيف.

وتذكر الصحيفة أن رونالدو عازم على مغادرة مانشستر يونايتد في كل الأحوال، بغض النظر من سيكون المدرب الجديد للفريق في الصيف. ورغم أن كريستيانو لم يمضٍ على انتقاله سوى أشهر، عندما قدم مطلع الموسم من يوفينتوس الإيطالي مقابل 15 مليون يورو.

وتذكر "ديلي ستار" أن الهداف البرتغالي غير مرتاح في عرين الشياطين الحمر، تحت قيادة المدير الفني الألماني رالف رانغنيك، لذلك يمر كريستيانو بفترة سيئة حاليا ومستواه متراجع كثيرا. فهو لم يحرز أي هدف خلال المباريات الخمس الأخيرة. كما تم استبداله بعد أداء هزيل أمام ميدلزبروه، وحتى أمام برنلي متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي.

من جانبها، ذكرت صحيفة "ميرور" أن رونالدو قد يكون متاحا للانتقال ضمن صفقة تبادلية، بحيث ينتقل رونالدو إلى باريس سان جيرمان ويلعب مع ميسي، مقابل قدوم المدرب ماوريسيو بوتشيتينيو إلى مانشستر.

فهل سيودع رونالدو عشاق اليونايتد في الصيف القادم؟ أم أنه سيستمر معهم ضمن عقده الممتد حتى 2023 مع خيار التجديد لموسم إضافي؟ قد نعرف الإجابة بعد أسابيع قليلة.

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