لماذا كرة القدم الاعتيادية باللونين الأبيض والأسود؟

المصدر: البيان

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كلنا يعرف أن الألوان المعتادة للكرة المستخدمة في لعبة كرة القدم؛ اللعبة الأكثر شعبية في العالم، هي الأسود والأبيض، لكن لماذا تم اختيار هذين اللونين بالتحديد؟

الجواب يكمن في خصوصية التلفزيون، الذي كان في فجر تطوره يعرض الصورة بالأبيض والأسود.

في البداية، كانت كرات القدم تُصنع غالبًا بلون واحد، وكان من الصعب للغاية على مشاهدي المباريات المتلفزة الأولى متابعة سير مجريات المباراة، لأن تمييز الكرة ذات اللون الواحد كان سيئًا على الشاشات السوداء والبيضاء.

تم حل هذه المشكلة من قبل شركة "أديداس" (Adidas)، التي صنعت كرة "تيلستار" (Telstar) الشهيرة لكأس العالم 1970، والتي تميزت بالتصميم المعتاد بالأبيض والأسود.

ووفقًا لموقع "yoursoccerhome.com"، فقد تم تصميم هذه الكرة خصيصًا لتسهيل رؤيتها على الشاشة السوداء والبيضاء.

بالطبع، توجد اليوم كرات قدم بألوان مختلفة، لكن جرب أن تطلب من أي من أصدقائك رسم كرة قدم وعلى الأرجح سيرسمها لك بالأبيض والأسود.

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