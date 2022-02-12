رونالدو يأسر القلوب بلفتة إنسانية

المصدر: البيان

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خطف النجم كريستيانو رونالدو، القلوب إليه بلفتة إنسانية مع طفل خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد مضيفه بيرنلي، ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظهر كريستيانو رونالدو، في الصورة وهو يلقي التحية على أحد الأطفال في ملعب "تيرف مور" الذي احتضن اللقاء.

وكتب كريستيانو رونالدو، رسالة عاطفية عن الأطفال، عبر حسابه على منصة "إنستغرام" جاء فيها: "الأطفال هم من كانوا وسيبقون دائما أفضل ما يقدمه العالم، ويجب علينا حمايتهم بأي ثمن.. المشجعون هم الأفضل في كرة القدم، وسيظلون كذلك، وعلينا أن نحترم كل ما يواجهونه ويتحملونه من أجل أنديتهم".

واستطاع كريستيانو رونالدو، أن يأسر القلوب بهذه الصورة العبرة، حيث تفاعل معها عدد كبير من الجمهور، وصل إلى أكثر من 11 مليون و226 ألف شخص، بحسب "روسيا اليوم".

يأتي هذا التعليق ربما لتحفيز زملائه وخلق نوع من المسؤولية لدى فريقه كي يعي أهمية زحف الجمهور نحو النادي الذي يشجعونه، خاصة بعد سقوط مانشستر يونايتد في فخ التعادل (1-1) أمام بيرنلي متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن لدى رونالدو (37 عاما) أربعة أطفال، نجله البكر كريستيانو جونيور الذي يلعب في صفوف أكاديمية مانشستر يونايتد ويسير على خطى الوالد، والتوأم إيفا وماتيو وأمهما أيضا غير معروفة للإعلام، كما أم كريستيانو جونيور، بناء على اتفاق بينها وبين اللاعب البرتغالي.

وآخر أبناء رونالدو هي إيفا مارتينا من صديقته الحالية عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز (27 عاما)، حيث ولدت في العام 2017، وينتظران الآن مولودا جديدا.

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