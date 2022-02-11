روني: إدمان الكحول كاد أن يتسبب في موتي

المصدر: البيان

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أكد واين روني نجم نادي مانشستر يونايتد السابق ومدرب نادي ديربي كاونتي الحالي، أن إدمانه للمشروبات الكحولية كادت أن تتسبب في موته أو تعرض حياة شخص آخر للخطر.

وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن إدمان الشرب أدى إلى تدهور حالته النفسية، مشيراً إلى أن أكبر مخاوفه في هذه اللحظات هي الموت.

وقال روني أنه عانى من مشاكل عقلية حادة وقتما كان مدمناً للكحوليات، مشيراً إلى أنه كان بحاجة للمساعدة لإنقاذ نفسه وعائلته، ولكنه في نفس الوقت لم يستطع أن يطلب ذلك.

وشدد روني قائلاً إنه كان يقود السيارة تحت تأثير الكحول، الأمر الذي كان من الممكن أن يتسبب في قتل شخصاً ما، أو يؤدي بحياته.

وكان روني تعرض لعقوبة من قبل بالحرمان من القيادة لمدة عامين، بعد إدانته بالقيادة مخموراً.

ويعتبر روني من أبرز لاعبي الكرة الإنجليزية، ونادي مانشستر يونايتد الذي لعب بين صفوفه لمدة 13 عاما، كما شارك مع منتخب بلاده في 120 مباراة سجل خلالهم 53 هدفاً.

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