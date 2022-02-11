مانشستر يونايتد يهدر مليار إسترليني في 10 سنوات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أظهرت دراسة أجراها مرصد CIES لكرة القدم، أن مانشستر يونايتد، هو النادي الأكثر إهدارًا في أوروبا بعد أن أنفق أكثر من مليار جنيه إسترليني على لاعبين للفوز بأربعة ألقاب فقط في 10 سنوات، في حين أن إيفرتون وأستون فيلا، دفعوا أكثر من 350 مليون جنيه إسترليني مقابل لا شيء.

وحقق مان يونايتد، أكبر خسارة انتقالات في أوروبا على مدار السنوات العشر الماضية، ويتبعه جاره مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الاسباني، وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن "مان يونايتد"، خسر 909 مليون جنيه إسترليني في صافي إنفاق التحويل على مدى السنوات العشر الماضية، وهو الأكبر بين أي فريق في العالم.

وأنفق "الشياطين الحمر"، وفقًا لمرصد CIES لكرة القدم، أكثر من 1.3 مليار جنيه إسترليني على اللاعبين منذ صيف عام 2012، وحققوا مبيعات بقيمة 397 مليون جنيه إسترليني، وفازوا بأربعة ألقاب كبرى فقط في ذلك الوقت ولا شيء منذ عام 2017، وأنفق يونايتد الكثير على أمثال بول بوغبا، هاري ماغواير، غادون سانشو وفريد في ذلك الوقت.

وتظهر الدراسة أيضاً الهيمنة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز في جميع أنحاء أوروبا، مع وجود 6 من أفضل 10 فرق من حيث الإنفاق من إنجلترا، وتظهر الأرقام أيضًا أن إيفرتون وأستون فيلا، سجلا خسائر أكبر من تشيلسي وليفربول، مع نتائج أقل بكثير لتظهر ذلك.

بينما أنفق مانشستر سيتي، 832 مليون جنيه إسترليني، وحقق 11 لقب، وأرسنال 493 مليون جنيه إسترليني، وحقق 4 ألقاب، وإيفرتون وأستون فيلا 362 و358 مليون إسترليني بدون أي ألقاب، وتشيلسي 349 مليون جنيه إسترليني، وحقق 6 ألقاب، بما في ذلك لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويليهم وست هام 316 مليون إسترليني بدون ألقاب، وليفربول 293 مليون جنيه إسترليني، وحقق لقبي دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وتم دعم جزء كبير من ذلك من خلال بيع فيليب كوتينيو إلى برشلونة في يناير 2018 بقيمة 105 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 37 مليون جنيه إسترليني كمكافآت.

وأكمل نيوكاسل وتوتنهام، المركزين العاشر والحادي عشر، بخسارة 286 و284 مليون إسترليني بدون أي ألقاب، بينما احتل ليستر سيتي، والذي فاز بالدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، المرتبة 12 فقط في القائمة، بخسارة 232 مليون جنيه إسترليني، فيما يعد برينتفورد، الفريق الوحيد الحالي في الدوري الإنجليزي الذي حقق أرباحًا في السنوات العشر الماضية من خلال رسوم النقل 36 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الصعيد الأوروبي، أكمل باريس سان جيرمان الفرنسي، المراكز الثلاثة الأولى خلف ناديي مانشستر يونايتد والسيتي، من حيث الخسائر الإجمالية في الانتقالات، بإجمالي 796 مليون جنيه إسترليني، ويشمل ذلك 198 مليون جنيه إسترليني، تم إنفاقها في نقل الرقم القياسي العالمي لكرة القدم في عام 2017 لصالح نيمار من برشلونة، وتوقيع كيليان مبابي من موناكو مقابل 163 مليون جنيه إسترليني.

ويحتل برشلونة الاسباني المركز الرابع، بعدما أنفق الكثير على أمثال عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان وكوتينيو، بينما خلف أرسنال في المركز الخامس، يأتي يوفنتوس الإيطالي، والذي فاز بتسعة ألقاب في الدوري الإيطالي على التوالي قبل فوز إنترميلان الموسم الماضي.

أما الأندية الأوروبية الأكثر ربحاً للأموال، ليل بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، والذي حقق أكبر قدر من الأموال من الانتقالات في السنوات العشر الماضية، مسجلاً رقمًا إيجابيًا مثيرًا للإعجاب، بربح 295 مليون جنيه إسترليني، ويحتل ليون المركز الثاني برصيد 208 مليون جنيه إسترليني، وجنوة الإيطالي بـ 169 مليون جنيه إسترليني.

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