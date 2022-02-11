الإنجليزي لوكمان يرتدي قميص نيجيريا بموافقة "الفيفا"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على أن يرتدي أديمولا لوكمان قميص منتخب نيجيريا عوضا عن منتخب إنجلترا.

وأصبح باستطاعة لوكمان المولود في إنجلترا لأبوين نيجيريين من الآن ارتداء شعار بلده الأصلي بحسب موقع "oma sports".

ولم يلعب لوكمان لمنتخب إنجلترا الأول، ولكنه ارتدى قميص "الأسود الثلاثة" في المنتخبات السنية تحت 19 و20 و21 سنة، وكان ضمن منتخب إنجلترا الفائز بلقب كأس العالم تحت 20 عاماً في 2017.

وقد تكون مباراتا نيجيريا مع غانا في تصفيات كأس العالم 2022 بداية مشواره الجديد مع "النسور الخضر".

ويلعب أديمولا لوكمان أولاجاد لوكمان ‏المعروف اختصاراً بـ"أديمولا لوكمان" حالياً لنادي ايفرتون وانتقل له من تشارلتون اتلتيك المنافس في دوري الدرجة الأولى مطلع العام 2017 في صفقة قدرتها الصحافة الإنجليزية بـ 7.5 مليون جنيه إسترليني وهو من مواليد 20 أكتوبر 1997.

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