نانت إلى نصف نهائي كأس فرنسا لملاقاة موناكو

المصدر: أ ف ب

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بلغ نانت الدور نصف النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه أمس الخميس على ضيفه باستيا من الدرجة الثانية 2-صفر على ملعب "لا بوجوار"، ليضرب موعدًا مع موناكو.

وسجل هدفي نانت لودوفيك بلاس (3 من ركلة جزاء) وراندال كولو مواني (71)، ليتواجه مع موناكو في أوائل مارس المقبل بعد أن تجاوز فريق الامارة عقبة أميان من الدرجة الثانية بالنتيجة ذاتها الثلاثاء.

ويلتقي في نصف النهائي الاخر نيس الذي أقصى مرسيليا (4-1) أول امس الاربعاء وحامل اللقب باريس سان جرمان من الدور السابق، مع فرساي من الدرجة الرابعة الفائز على برجوراك بيريغور بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 الاربعاء أيضًا.

ودخل نانت الى المباراة إثر خسارته ضد ستراسبورغ في الدوري الاسبوع الفائت ليفشل في الاقتراب من المراكز الاوروبية، قبل أن يستعيد الفوز في الكأس ويبقي على آماله بلقب رابع فيها وأول منذ العام 2000.

أما باستيا، فانتهت آماله ببلوغ نصف النهائي للمرة الاولى منذ 30 عامًا وتحديدًا منذ كارثة ملعب فورياني التي أودت بحياة 19 شخصاً وإصابة أكثر من 2300 بجروح، إثر انهيار مدرج خلال مباراته ضد مرسيليا في دور الأربعة.

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