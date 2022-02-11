فيورنتينا يقصي أتالانتا في مباراة مجنونة ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا

المصدر: أ ف ب

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رغم خسارته هدافه الصربي دوشان فلاهوفيتش لصالح يوفنتوس واضطراره لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين، تمكن فيورنتينا من بلوغ نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بإقصائه مضيفه أتالانتا بهدف قاتل 3-2 الخميس بعد مباراة مجنونة.

واعتقد أتالانتا أنه استلم زمام الأمور بعدما حول تخلفه بهدف سجله البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء انتزعها الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس من الهولندي مارتن دي برون، الى تقدم 2-1 بفضل تسديدة قوسية رائعة من دافيدي زاباكوستا (30) والعاجي جيريمي بوغا الذي كان يخوض مباراته الأولى أساسياً بعد انتقاله لفريق برغامو الشهر الماضي من ساسوولو (56).

لكن بيونتيك ضرب مجدداً وأدرك التعادل للضيوف من ركلة جزاء ثانية فشل هذه المرة في ترجمتها بعدما صدها الحارس الأرجنتيني خوان موسو، إلا أن الكرة عادت الى البولندي فتابعها في الشباك (71).

وبدا أن الكفة ستميل لصالح أتالانتا بعد طرد المدافع الأرجنتيني لوكاس مارتينيس كوارتا من صفوف الضيوف في الدقيقة 79 لحصوله على إنذار ثانٍ، لكن الصربي البديل نيكولا ميلينكوفيتش صدم أصحاب الأرض حين خطف هدف الفوز والتأهل لفيورنتينا في الدقيقة الثالثة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بتسديدة رائعة "على الطاير" من مشارف المنطقة الى يمين الحارس موسو (3+90).

ويزيد هذا الخروج الصادم من مشاكل أتالانتا الذي وصل الى النهائي الموسم الماضي قبل أن يخسر أمام يوفنتوس ويفشل بالتالي في إحراز لقبه الأول منذ عام 1963، إذ لم يذق فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني طعم الفوز للمباراة الرابعة توالياً في جميع المنافسات.

كما تأتي هذه الهزيمة قبل مواجهته المرتقبة الأحد في الدوري على أرضه ضد يوفنتوس الذي بات متقدماً على ممثل برغامو بفارق نقطتين في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، علماً أن أتالانتا يملك مباراة مؤجلة.

أما بالنسبة لفيورنتينا الحالم باللقب الأول منذ 2001، فعاد الى سكة الانتصارات بعد تعادل أمام كالياري 1-1 وهزيمة مذلة على أرضه أمام لاتسيو صفر-3 في الدوري، وهو يواجه الآن احتمال لقاء يوفنتوس ومهاجمه السابق فلاهوفيتش في نصف النهائي في حال نجح حامل اللقب في تخطي مضيفه ساسوولو لاحقاً في آخر مباريات ربع النهائي.

وكان إنتر بطل ومتصدر الدوري أول المتأهلين الى نصف النهائي بفوزه الثلاثاء على ضيفه روما 2-صفر، ليواجه جاره اللدود ميلان الذي حقق انتصاراً ساحقاً الأربعاء على قطب العاصمة الآخر لاتسيو 4-صفر.

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