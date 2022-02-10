المواعيد الكاملة لمباريات الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا

المصدر: البيان

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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يضم هذا الدور أربع مجموعات بواقع 16 فريقاً، إذا تضم كل مجموعة أربع فرق، على أن يصعد من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني.

وتقسم الأربع مجموعات لنسخة البطولة الإفريقية الحالية، كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري، الهلال السوداني، المريخ السوداني، صن داونز الجنوب إفريقي.

المجموعة الثانية: الرجاء المغربي، هورويا الغيني، وفاق سطيف الجزائري، أمازولو الجنوب إفريقي.

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي، النجم الساحلي التونسي، شباب بلوزداد الجزائري، جوانينج جالاكسي البوتسواني.

المجموعة الرابعة: الوداد المغربي، الزمالك المصري، بترو أتلتيكو الأنجولي، ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي.

وتعود منافسات البطولة الإفريقية من جديد لتستكمل بعد أن انتهت بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها الكاميرون مؤخراً، وتوج بلقبها منتخب السنغال لأول مرة في تاريخه على حساب منتخب مصر.

وتبدأ مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا غداً الجمعة بسبع مباريات، حيث قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل المباراة الثامنة إلى وقت لاحق وهي مباراة الأهلي والمريخ، بسبب مشاركة الفريق الأحمر في منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقام حالياً بدولة الإمارات.

وتقام الجمعة ثلاث مباريات، وهي:

صن داونز x الهلال

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات

ملعب رويال بافوكينج بجنوب إفريقيا

النجم الساحلي x شباب بلوزداد

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات

الملعب الأولمبي برادس

الوداد x ساجرادا اسبيرانسا

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات

ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

وتستكمل مواجهات الجولة الأولى يوم السبت، حيث ستقام أربع مباريات، وهي:

الترجي x جوانينج جالاكسي

الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات

الملعب الأولمبي برادس

هورويا x وفاق سطيف

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات

ملعب الجنرال حسن كونتي

الزمالك x بترو أتلتيكو

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات

ستاد القاهرة الدولي

الرجاء x أمازولو

الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات

ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

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