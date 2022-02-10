لسان كلوب يتناول محمد صلاح بالثناء.. شعلة إصرار متقدة

المصدر: دبي - مجد عبد الله

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أكد الألماني، يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي، أن محمد صلاح يمكن أن يحول مرارة الهزيمة أمام السنغال إلى دافع وحافز كبيرين لتحقيق أقصى أداء له مع النادي، مبيناً أنه شعلة إصرار وعزيمة لا تنطفئ، ويمكن للاعب الاستفادة من خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية مستغلًا آلام الهزيمة في تحفيزه لمواجهة التحديات المقبلة، بحسب ما ذكرت "يوروسبورت".

وخسر صلاح، رفقة زملائه في المنتخب المصري، نهائي كأس أمم أفريقيا ضد السنغال في ملعب أوليمبي نهاية الأسبوع الماضي. بعد 120 دقيقة، سجل زميل ليفربول ساديو ماني ركلة الترجيح الأخيرة مانحاً منتخبه أول لقب قاري.



ورداً على سؤال حول الحالة الذهنية للاعب بعد عودته إلى تدريبات ليفربول قبل لقاء ليستر، أشار كلوب إلى أن صلاح كان "منزعجاً" لكنه لم يكن "يائساً"، قائلاً:"من الواضح أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة".

وتابع: "خسارة المباراة النهائية أمر صعب للغاية، هو سعيد بالعودة لكنه يشعر بخيبة أمل كبيرة أيضاً".

"تحدثنا بوضوح عن كل شيء، أخبرني بأنه سيطوي صفحة كأس أمم أفريقيا ويبدأ التركيز على الاستحقاقات القادمة".

ومن المتوقع أن يبدأ صلاح أساسياً ضد ليستر الليلة ضمن مباريات "البريمير ليغ"، وردا على سؤال عما إذا كانت تجربة صلاح في كأس الأمم الأفريقية يمكن أن تمنحه دافعا إضافيا للنجاح مع ليفربول هذا الموسم، أجاب كلوب مستغرباً: "هل محمد صلاح بحاجة لتصميم أكبر مما يملكه الآن".

وتابع: "نعم كل الظروف التي مر بها محمد صلاح ستساعده على المدى الطويل، لكن لا أعتقد أن ثمة مساحة كبيرة لمزيد من التصميم في ذهن صلاح، هو يمتلك عزيمة وأصراراً ومثابرة بصورة دائمة، هو شعلة لا تنطفئ من التصميم وخسارة نهائي أو مباراة لن تزيد او تنقص من طموحاته الكبيرة".

"عندما تخسر نهائياً، فهذا صعب، ولكن إذا حولت مرارة الخسارة إلى حافز لك في المباراة التالية أو البطولة التالية فيمكن لذلك أن يكون مفيداً".

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