غوارديولا يقرّر معاقبة لاعبي الملهى لهذا السبب.. فيديو

المصدر: البيان

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تعامل مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا مع حادثة الملهى، التي عرفت تواجد رياض محرز وجاك غريليتش ووالكر، بطريقة طريفة، حيث عبر عن استيائه لعدم تلقيه الدعوة منهم للسهر برفقتهم.

وعلّق غوارديولا، عن الحادثة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أول أمس الثلاثاء، قبل اللقاء الذي جمعه ببرنتفورد، قائلا: "سأعاقبهم جميعا، كان عليهم دعوتي ولكنهم لم يفعلوا ولهذا سأعاقبهم، أتمنى في المرة القادمة أن أرافقهم لقضاء السهرة معا”.

وأضاف غوارديولا: "الفيديو الذي يتحدث عنه البعض بخصوص تجاوزات قام بها جاك غريليتش لا يظهر فعلا إن كان قد أخطأ، وكل ما أعلمه أن تصرفات اللاعبين كانت جيدة ولم يرتكبوا تجاوزات”.

وذكرت مواقع إنجليزية أن رياض محرز وجاك غريليتش وكايل والكر، كانوا من بين النجوم الذين تم رصدهم، مساء السبت، وقد وجهت لهم تهم القيام بتجاوزات تتعارض مع صورتهم ووزنهم عند الجماهير، وخاصة غريليتش الذي كان في حالة سكر.

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