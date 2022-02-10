نيس إلى نصف نهائي كأس فرنسا بفوزه ثقيل على مرسيليا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل نيس إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه الساحق على مرسيليا 4-1 أمس الأربعاء، في ربع النهائي.

وتابع نيس الساعي للفوز بالكأس للمرة الرابعة في مسيرته مغامرته الناجحة بعدما كان جرد باريس سان جرمان من لقبه في الدور السابق بفوزه عليه بركلات الترجيح.

وخاض نيس ثالث الدوري المباراة متأخراً بفارق نقطة عن مرسيليا الثاني (43 مقابل 42) عقب سقوطه في المرحلة السابقة أمام كليرمون-فيران صفر-1، وذلك للمرة الأولى بعد 7 مباريات من دون خسارة في مختلف المسابقات حقق خلالها 6 انتصارات، منها 5 توالياً في "ليغ1" مقابل تعادل.

من ناحيته، مُني مرسيليا بخسارته الثانية في مبارياته الـ 12 الأخيرة في مختلف المسابقات (خسر في الأوّل من فبراير أمام ليون 1-2 في الـ "ليغ1")، ليحقق في هذه السلسلة 7 انتصارات مقابل 3 تعادلات.

على ملعب "أليانز أرينا"، افتتح مرسيليا التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية بالنيران الصديقة عبر ملفين بارد اثر اصطدام الكرة به عن طريق الخطأ بعد تصدٍ لحارسه البولندي مارتشن بولكا.

رد نيس سريعاً، فعادل عبر أمين غويري الذي استغل تمريرة في ظهر الدفاع من الجزائري أندي ديلور ليخترق منطقة الجزاء ويتخلص من ليوناردو باليريد ويخدع الحارس الاسباني بو لوبيس (10)، مسجلاً هدفه الـ 11 في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأضاف نيس الهدف الثاني عبر المهاجم الهولندي جاستن كلايفرت (29)، ليعود الأخير ويضيف الثاني له في هذه الأمسية والثالث لفريقه مع بداية الشوط الثاني (49).

وتابع نيس توجيه ضرباته للنادي المتوسطي فدك شباكه بالرابع عبر ديلور (61)، مسجلاً هدفه الثاني في الكأس والعاشر في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وفي صراع الهواة (الدرجة الرابعة) حسم فرساي مواجهته أمام مضيفه برجوراك بيريغور بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1، ليحجز بطاقته إلى المربع الذهبي.

وتقدم فيرساي في الدقيقة 14 بفضل انزا دياراسوبا، قبل أن يلعب منقوصاً اثر طرد كريستوفر إيبايي بالبطاقة الصفراء الثانية بعد 18 دقيقة من مشاركته من على مقاعد البدلاء (79)، ليدرك أصحاب الأرض التعادل عبر البديل أكسل تريسان في الوقت القاتل (89).

وكان موناكو أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي بفوزه على ضيفه أميان من الدرجة الثانية 2-صفر الثلاثاء.

ويختتم الدور الخميس بلقاء نانت وباستيا من الدرجة الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز