إنهاء عقد رعاية مع زوما لاعب وست هام وإبعاد عنه القطط وتغريمه لهذا السبب

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أنهت أديداس شراكتها مع كيرت زوما ويعيد الرعاة النظر في عقودهم مع وست هام يونايتد؛ المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتقلت رعاية قطتي المدافع الفرنسي إلى جمعية (آر.إس.بي.سي.ايه) للرفق بالحيوان مع استمرار تداعيات فيديو يُظهر اللاعب وهو يسيء معاملة قطة أمس الأربعاء.

وأظهر الفيديو، الذي صوره إيوان شقيق زوما وانتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، مدافع وست هام وهو يُسقط القطة ويركلها على الأرض. وشوهد أيضا وهو يصفع الحيوان ويقذفه بحذاء قبل أن يطارده في المنزل.

وقال متحدث باسم (آر.إس.بي.سي.ايه) لرويترز "القطتان الآن في رعاية آر.إس.بي.سي.إيه. أولويتنا كانت وستظل دائما رفاهية هذه القطط.

"لقد تم اصطحابها إلى طبيب بيطري لفحصها ثم ستبقيان في رعايتنا بينما يستمر التحقيق".

وقال وست هام إن زوما مدافع تشيلسي السابق تم تغريمه "بأقصى مبلغ ممكن"، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الغرامة كانت راتب أسبوعين. ووافق المدافع البالغ من العمر 27 عاما على الغرامة التي سيتم التبرع بها لجمعيات الرفق بالحيوان.

وقال النادي اللندني "وست هام يونايتد يمكن أن يؤكد أن النادي يدعم تحقيق آر.إس.بي.سي.إيه في تصرفات كيرت زوما في الفيديو الذي تم تداوله على الإنترنت هذا الأسبوع.

"كيرت يشعر بالندم الشديد، ومثله مثل أي شخص في النادي يتفهم تماما عمق الشعور المحيط بالواقعة والحاجة لاتخاذ إجراء".

ورغم الغضب واسع النطاق الذي تسبب فيه الفيديو، لعب زوما أساسيا في فوز وست هام 1-صفر على واتفورد أول أمس الثلاثاء، وهي نتيجة دفعت النادي اللندني إلى المركز الرابع في الترتيب.

وبرر المدرب ديفيد مويز إشراك زوما بعد المباراة. وفي حين قال مويز إنه "عاشق للحيوانات" وأبدى خيبة أمله من تصرفات لاعبه، قال مدرب وست هام "كانت مهمتي هي محاولة قيادة وست هام للفوز، وإشراك أفضل فريق من أجل تحقيق ذلك".

لكن شركة فيتاليتي للتأمين والاستثمار، وهي أحد رعاة وست هام، قالت إنها ستعلق رعايتها للنادي "بأثر فوري".

وأضافت "نشعر بخيبة أمل كبيرة من الحكم الذي أصدره النادي ردا على هذه الواقعة.

"ولذلك نعلق رعايتنا لوست هام يونايتد بأثر فوري. سنتعاون الآن بصورة أكبر مع النادي لفهم الإجراءات التي سيتخذها لمعالجة الوضع".

واستبعدت شركة أديداس العملاقة للملابس الرياضية زوما، الذي اعتذر هو وشقيقه عن تصرفاتهما، من قائمة اللاعبين الذين ترعاهم.

وقالت الشركة في بيان "لقد انتهينا من تحقيقنا ويمكننا أن نؤكد أن كيرت زوما لم يعد رياضيا متعاقدا مع أديداس".

وقالت شركة إكسبرينس كيسيمي، وهي أحد رعاة وست هام أيضا، إنها تعيد النظر في شراكتها مع النادي.

وأضافت شركة السياحة التي تتخذ من فلوريدا مقرا لها إنها "محبطة" من مشاركة زوما في المباراة.

وتعرض زوما لصيحات استهجان من المشجعين في استاد لندن أمس الثلاثاء وقال جاري لينكر قائد منتخب إنجلترا السابق ومقدم البرامج الحالي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن إشراك المدافع الفرنسي ينطوي على "انعدام للإحساس".

وندد نويل لوجريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بما وصفه بأنه "عمل عنيف غير مبرر وغبي ومؤلم" وقال إنه يأمل أن يتعلم زوما درسا من الموقف.

وفي تطور آخر، وقع 165 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت لمقاضاة زوما ونقل قطته إلى منزل آخر.

وقالت شرطة إسيكس إنها تحقق في الواقعة.

وقال اتحاد لجماهير وست هام إنه "يدين تصرفات" زوما وقالت رئيسة الاتحاد سو واطسون إن النادي كان يجب أن يتخذ "موقفا أخلاقيا" باستبعاده.

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