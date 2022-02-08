كيف علق غوارديولا على فيديو محرز أمام الحانة؟ وما العقوبة؟

المصدر: دبي - مجد عبدالله

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دافع مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا عن لاعبيه، رياض محرز وجاك غريليش وكايل ووكر، وقال إن الخطأ الوحيد الذي ارتكبوه، هو عدم دعوته للانضمام إليهم بعد نشر مقطع فيديو يظهر منع اللاعب، غريليش، من دخول إحدى الحانات في وسط مدينة مانشستر، لأنه كان في حالة سكر شديدة، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

في مقطع تمت مشاركته على «تيك توك»، شوهد النجم الإنكليزي، الذي قدم إلى «السيتزنز» بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، وهو يقضي ليلة بالخارج مع زملائه في الفريق كايل ووكر ورياض محرز.

وقال غوارديولا ممازحاً،:«أنا مستاء للغاية لأنهم لم يدعوني، وهذا أمر لا يعجبني، آمل أن يدعوني في المرة القادمة لتناول العشاء»، مؤكداً أن الفيديو لم يبين ما حدث بالضبط، ولم يكن هناك أي دلالة على أنهم كانوا في حالة سكر.

وتابع:«يدرك اللاعبون المشاكل التي ستأتيهم عندما يخرجون بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، لكنهم جميعاً، رياض وكايل وجاك كانوا»مثاليين«،»لكن سأعاقبهم لأنهم لم يدعوني".

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