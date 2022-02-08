ماذا أهدت جورجينا لـ "رونالدو" في عيد ميلاده الـ 37؟

المصدر: البيان

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تلقى النجم العالمي كريستيانو رونالدو، مفاجأة جد سارة من طرف صديقته جورجينا، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ 37.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، عن الهدية التي قدمتها جورجينا، لرونالدو، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.

كما أوضح ذات المصدر، بأن جورجينا، فاجأت رونالدو، بإهدائه سيارة “كاديلاك” بثمانية مقاعد، من دون الإفصاح عن ثمنها.

في حين تقاسم رونالدو فرحته بهدية عيد ميلاده رفقة أولاده، حيث ظهر برفقتهم في صور داخل السيارة الجديدة.

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