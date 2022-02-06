برشلونة يقتحم المربع الذهبي للدوري الإسباني برباعية في أتلتيكو مدريد

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اقتحم برشلونة المربع الذهبي في جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 4 / 2 على ضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 38 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، متفوقا بفارق نقطتين على أتلتيكو (حامل اللقب)، الذي تراجع للمركز الخامس.

وبادر أتلتيكو بالتسجيل مبكرا عن طريق يانيك كاراسكو في الدقيقة الثامنة، غير أن خوردي ألبا منح التعادل لبرشلونة سريعا في الدقيقة العاشرة.

وأضاف جافي ورونالد أراوخو الهدفين الثاني والثالث لبرشلونة في الدقيقتين 21 و43 على الترتيب، فيما سجل النجم البرازيلي داني ألفيش الهدف الرابع في الدقيقة 49.

وأشعل لويس سواريز المباراة من جديد، بعدما أحرز الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 58 في مرمى فريقه السابق، لكن فريق العاصمة الإسبانية فشل في إدراك التعادل على الأقل، رغم خوض برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 69 عقب طرد ألفيش.

وبات هذا هو الانتصار الأول لبرشلونة على أتلتيكو منذ الأول من ديسمبر 2019، حيث عجز عن تحقيق أي انتصار على فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في المباريات الخمس الأخيرة التي جمعت الفريقين بمختلف المسابقات، والتي شهدت 3 انتصارات لأتلتيكو وتعادلين.

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