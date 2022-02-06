برشلونة يُعادل رقمًاً صعباً في الدوري الاسباني

المصدر: البيان

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اكدت شبكة " أوبتا " أن أتلتيكو مدريد قد تلقي للمرة الأولى في الليغا ثلاثة أهداف في الشوط الأول، منذ يناير 2015، وتحديداً ضد برشلونة في مباراة انتهت بالهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

أنهي برشلونة الشوط الأول متفوقاً على نظيرة أتلتيكو مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الوقت الحالي على أرضية ملعب الكامب نو لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني .

وقلب النادي الكتالوني تأخره بهدف يانيك كاراسكو، في الدقيقة الثامنة، لتقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أن عادل جوردي ألبا النتيجة في الدقيقة 10، وسجل جافي هدف التقدم في الدقيقة 21، قبل أن يُعزز الأوروجوياني رونالد أراوخو النتيجة في الدقيقة 43 .

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