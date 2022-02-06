جورجينا تستعرض سيارات رونالدو وتشاركه احتفالية عيد الميلاد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ألقى المشجعون نظرة خاطفة على الجراج المذهل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، بعدما قامت جورجينا رودريغيز، بجولة في قصر الزوجين.

وأخذت شريكة نجم مانشستر يونايتد، كاميرات "نتفليكس"، للتعرف على سيارات رونالدو، والبالغ قيمتها قرابة الـ 17 مليون جنيه إسترليني، من أجل مسلسلها الوثائقي "أنا جورجينا".

وتضم مجموعة سيارات رونالدو الضخمة، سيارتين من رولز رويس، وكشفت الكاميرا أيضاً، عن سيارات أخرى خارقة، بما في ذلك سيارة بوجاتي وماكلارين وفيراري، وتظهر جميع السيارات الخارقة واقفة بشكل مثالي في طابور داخل الجراج.

كما عرضت الكاميرات في قسم آخر من المرآب، وبعيدًا عن صالة العرض، هناك ما لا يقل عن أربع سيارات أخرى مخبأة بجانب الإطارات الاحتياطية، بما في ذلك سيارة فيراري فضية، ومرسيدس AMG GLE 63 وميرك أسود آخر للاستخدام اليومي.

وأشارت صحيفة "ذا صن"، إلى إنه تم أيضاً، تصوير جورجينا في سيارة رينج روفر خلال الحلقة الأولى، وأضاف رونالدو مبلغ 250 ألف جنيه إسترليني، بشراء سيارة بنتلي فلاينج سبير، إلى مجموعة سياراته المذهلة بعد عودته إلى إنجلترا للعودة إلى يونايتد الصيف الماضي، مع سيارته الأخرى بنتلي كونتيننتال جي تي.

وانضم رونالدو إلى الحاصلين على إصدار محدود بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني من سيارة بوجاتي، والتي تم تصنيع 10 منها فقط، وأضاف إلى أسطوله المذهل في عام 2020، ويمتلك أيضًا سيارة لامبورغيني أوروس، وشيفروليه كامارو أرخص محرك في مجموعته بحوالي 40 ألف جنيه إسترليني.

ويتواكب المسلسل مع احتفالات النجم البرتغالي بعيد ميلاده الـ 37، والذي احتفل به أمس، بحضور جوروجينا، واللذان يخططان لإقامة حفل زفافهما خلال الشهور المقبلة.

وكان رونالدو، المولود يوم 5 فبراير عام 1985، قد احتفل في حفل صغير اقتصر عليه وجورجينا، بعيد ميلاده الـ 37، وغرد قائلاً: "الحياة هي افعوانية الملاهي، ما بين العمل الجاد، السرعة العالية، الأهداف الملحة، التطلعات والتوقعات، ولكن في النهاية، كل هذا يعود إلى العائلة والحب والصدق والصداقة والقيم، والتي تجعل الأمر يستحق كل هذا العناء، شكراً على كل الدعم، 37 ونواصل العد".

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