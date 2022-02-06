كريستيانو رونالدو.. السر في العائلة

المصدر: البيان

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احتفل النجم البرتغالي و نادي مانشستر يونايتد الانجليزي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده ال 37، حيث نشر صورة تجمعه مع خطيبته جورجينا رودريغيز على حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رونالدو: "الحياة كالقطار الأفعواني، العمل الجاد، السرعة العالية، الأهداف الملحة، والتطلع لتحقيق التوقعات والأهداف ... ولكن في النهاية، كل هذا يعود إلى العائلة، والحب، والصدق، والصداقة، والقيم التي تجعل الأمر يستحق كل هذا العناء. شكراً على كل الرسائل، 37 وما زالنا نعد".

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