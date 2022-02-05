لأول مرة في التاريخ.. العلم السعودي يرفرف في الأولمبياد الشتوي

المصدر: وكالات

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سجلت الرياضة السعودية حضوراً تاريخياً هو الأول من نوعه، وذلك في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والتي تستضيف بكين نسختها الـ24 حتى الـ20 من فبراير (شباط) الحالي.

ولم يسبق للسعودية وأي دولة خليجية أخرى المشاركة في منافسات الأولمبياد الشتوي منذ انطلاق الدورة عام 1924م.

وتشارك البعثة الخضراء إلى جانب 90 دولة من مختلف أنحاء العالم في نسخة بكين الحالية.

وحضر الأمير عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، حفل الافتتاح أمس.

وشمل حفل الافتتاح الذي أقيم في الملعب الوطني المعروف بـ«عش الطائر»، واستمر قرابة الـ100 دقيقة، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس (كوفيد - 19)، العديد من الفقرات الفنية والثقافية. عقب ذلك، استعرضت الدول بعثاتها الرياضية المشاركة، التي شهدت رفع العلم السعودي في الألعاب الشتوية لأول مرة في التاريخ، عبر لاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي الذي يشارك في مسابقة التزلج الألبي (Alpine Skiing)، وتحديداً في رياضة التزلج على المنحدرات العملاقة (Giant Slalom) في الـ13 من فبراير الحالي.

ويضم وفد المملكة المشارك في الدورة كلًا من الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، والأميرة ريما بنت بندر عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية أضواء العريفي.

يذكر أن عدد المشاركين يبلغ قرابة الـ2861 رياضيًا ورياضية، يتنافسون في 109 ألعاب شتوية.

ومن جانبه، قال الأمير عبدالعزيز الفيصل: سعيد بحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية «بكين» وفخور بوجود البعثة السعودية للمرة الأولى في تاريخ الدورة... كل الشكر والتقدير لقيادتنا التي مكنت شبابنا في كل المجالات، وحوّلت أحلامنا إلى واقع نعيشه.

وافتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميا منافسات دورة الألعاب الشتوية في حفل شهد مؤثرات بصرية مذهلة ومناشدة من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولي «بإعطاء فرصة للسلام».

وافتتح شي دورة الألعاب قبل أن يشعل رياضيين صينيين، دينيجير يلاموجيانج متزلجة اختراق الضاحية وزاو جياوين متزلج التزلج النوردي، بإشعال المرجل الأولمبي في الملعب الوطني.

وقال باخ في كلمته «بروح السلام الأولمبية، أناشد جميع السلطات السياسة حول العالم» أن «تعطي فرصة للسلام» من خلال الالتزام بالهدنة الأولمبية.

وأضاف: «في عالمنا الهش، الذي تزداد فيه الصراعات والانقسامات وانعدام الثقة، نظهر للعالم: نعم، من الممكن أن نكون متنافسين بينما في الوقت نفسه نعيش في سلام واحترام معا»، وأكد: «لن يكون هناك تمييز لأي سبب». وعن الجائحة المستمرة، قال: «أشكركم لتنظيم دورة الألعاب الشتوية. وتنظيمها بطريقة آمنة». وأضاف: «قلوبنا مع الرياضيين» الذين يغيبون عن هذه الدورة بسبب الفيروس. وتعهد كاي كي رئيس اللجنة المنظمة بـ«دورة ألعاب بسيطة، وآمنة وعظيمة».

وأقيم الافتتاح تحت عنوان «عالم واحد، بلد واحد»، مع مؤثرات بصرية استثنائية لعرض الصين، التقويم الشمسي القمري الصيني، والجليد والثلج، بالإضافة إلى تكريم المضيفين السابقين لدورات الألعاب الشتوية. كان المسرح الرئيسي عبارة عن شاشة «ليد» بمساحة 11600 متر مربع والتي قدمت مع الليزر والألعاب النارية المؤثرات البصرية لنصف الملعب الممتلئ بالجماهير وملايين المشاهدين عبر التلفاز حول العالم.

ووجدت نجمة التزلج الألمانية كلاوديا بيخشستاين في موكب حاملي أعلام الدول، حيث إنها أول سيدة تشارك في 8 أولمبياد شتوية.

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