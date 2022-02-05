افتتاح مبهر لأولمبياد بكين الشتوي

المصدر: بكين - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس، الدورة الرابعة والعشرين من الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية، في حفل ضخم بالاستاد الوطني، في بكين؛ المعروف باسم «عش الطائر»، لتصبح بكين المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية.

وحضر حفل الافتتاح قادة من نحو عشرين دولة ومنظمة، منهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، عن أمله في أن تنهي الروح الأولمبية الخلافات العديدة التي نشبت قبل انطلاق العرس الرياضي.

وتوجه باخ للرياضيين قائلاً خلال الأسبوعين المقبلين، ستتنافسون على أعظم المكافآت، بينما تعيشون معاً في سلام، تحت سقف أولمبي واحد، لن يكون هناك أي تمييز من أي نوع.

عرض مميز

وقاد المخرج الصيني تشانغ ييمو عرضاً وطنياً ملوناً يحبس الأنفاس شارك في تقديمه 14 ألف فنان وراقص وبهلواني في ظل ألعاب نارية كثيفة ومؤثرات خاصة.

وكما كان متوقعاً، قدّم المخرج نفسه عرضاً مبتكراً كما وعد مع الإقرار بأنه اضطر لأن يأخذ في الاعتبار درجات الحرارة في الشتاء (-6 درجة مئوية متوقعة) والتهديد الوبائي لتصميم حفله الذي يشارك فيه هذه المرة ثلاثة آلاف فنان معظمهم من المراهقين.

وعقب ذلك، أوقد المرجل الأولمبي الذي وضع في هيكل على شكل ندفة ثلجية رفعت فوق الاستاد، من قبل آخر رياضيَين حملا الشعلة هما تشاو جيامين ودينيغير ييلاموجيانغ.

وخيّمت الجائحة على إقامة دورة الألعاب، التي تأتي بعد نحو سبعة أشهر من الأولمبياد الصيفي في العاصمة اليابانية طوكيو الذي تأجّل عاماً بسبب (كوفيد19) أيضاً وشهد إجراءات صحية صارمة.

فالرياضيون سيوضعون في فقاعة صحية ويخضعون لفحوصات يومية. ولأن بكين تتبع استراتيجية «صفر كوفيد»، لا يُسمح لهم بأي اتصال مع السكان.

وستمتلئ مدرجات مواقع المباريات جزئياً، لكن الحضور سيكونون من «الضيوف» الذين يجب عليهم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وفي إطار المقاطعة أيضاً، وعلى بعد آلاف الكيلومترات من بكين، في لوزان بسويسرا تحديداً، تظاهر نحو 500 من التبت الخميس أمام مقر اللجنة الأولمبية الدولية للتنديد بـ«ألعاب العار».

وفي هونغ كونغ، اعتقل ناشط مؤيد للديمقراطية الجمعة بتهمة «التحريض على التخريب» قبل تظاهرة تم التخطيط لها ضد إقامة الأولمبياد.

لكن التعبئة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والأويغور بعيدة عن أن تجري على نطاق عالمي، خلافاً لما حدث في 2008.

منافسة

ويفترض أن يتعامل الرياضيون الذين يبلغ عددهم حوالى 2900 ويتنافسون على 109 ألقاب أولمبية، مع ظروف جوية صعبة، على سبيل المثال في الجلسة التدريبية الثانية لمنحدر الرجال في يانكينغ ورياح عاتية ودرجات حرارة قطبية (بين -36 و-28 درجة) في الجزء العلوي من المسار.

ويركز معظم هؤلاء على طموحاتهم الرياضية وعلى مشاركة فريدة من نوعها في حياتهم المهنية في معظم الأحيان، لكن آخرين مثل البريطاني جوس كينورثي يتقبلون بصعوبة وجودهم في الصين.

وقال «لا أعتقد أنه يجب السماح لدولة ما باستضافة الألعاب إذا كانت لديها سجلات مروعة في مجال حقوق الإنسان».

فخر

ويشعر سكان بكين بمزيج من نفاد الصبر والفخر. وقال المدرب الصيني شينغ إن «كل احتفال يمثل مفاجأة بالنسبة لنا».

وأضاف «أنتظر بفارغ الصبر لأرى ما خطط له تشانغ ييمو، ومن يدري، سيتمكن من تكرار حفله الأسطوري للعام 2008».

ورأى أن قرار عدم بيع تذاكر للمتفرجين صائب. وقال إن «الوباء كارثة للبشرية كلها علينا أن نقدم تضحيات صغيرة».

3 إصابات بـ «كورونا»

أعلن فريق هوكي الجليد الأمريكي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أن الفحوص كشفت عن ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وذكر الاتحاد الأمريكي لهوكي الجليد أنه يأمل في تعافي الثلاثي للمشاركة في مباراة الصين يوم الخميس المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز