محمد صلاح وماني وحكيمي يتفوقون على ميسي ورونالدو

المصدر: دبي - البيان

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بالوصول إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، تربع لاعبا ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه، على عرش اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في القارة السمراء.



ونجح المنتخب المصري في حجز مقعد في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بتخطي الكاميرون الدولة المنظمة للحدث في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية في الساعات الأولى من صباح امس.



وكان المنتخب السنغالي قد حجز مقعده في النهائي بتخطي بوركينا فاسو في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



100 مليون



ووصلت القيمة السوقية لمحمد صلاح وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» إلى 100 مليون يورو (مايقترب من 115 مليون دولار)، كأغلى لاعب في أفريقيا محتلاً المركز الرابع عالمياً في القيمة السوقية، بينما وصلت القيمة السوقية للسنغالي ساديو مانيه إلى 80 مليون يورو، أي ما يقرب من 92 مليون دولار أمريكي، محتلاً المركز الـ19 عالمياً.



ويلتقي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه وجهاً لوجه الأحد على لقب كأس الأمم الأفريقية في الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.



الثالث



وجاء في المركز الثالث في تصنيف الأعلى قيمة سوقية أفريقياً اللاعب العربي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيمة سوقية بلغت 70 مليون يورو، أي ما يعادل 80 مليون دولار، محتلاً المركز 29 عالمياً.



ويحتل صدارة التصنيف العالمي من حيث القيمة السوقية النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة سوقية تصل لـ160 مليون يورو، يليه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني بقيمة سوقية بلغت 150 مليون يورو.



واحتل صدارة القيمة السوقية عالمياً لسنوات النجمان الكبيران الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذان تراجعت قيمتهما السوقية مع التقدم في العمر، وأصبح ميسي صاحب الـ34 عاماً في المركز الـ63 عالمياً، بقيمة سوقية بلغت 60 مليون يورو، بينما البرتغالي في المركز الـ183 عالمياً بقيمة سوقية بلغت 35 مليون يورو.

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