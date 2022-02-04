ميالبو السويدي يكشف تزوير محترف نيجيري بعد التعاقد معه

المصدر: دبي-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

استدعى نادي ميالبو سولفسبورغ السويدي، محترفه النيجيري الجديد "سيلاس نوانكو" صاحب الـ 18 عاماً للتحقيق معه حول حقيقة عمره الذي تعاقد به مع النادي، جاء ذلك بعد 24 ساعة فقط من الإعلان الرسمي للتعاقد مع "سيلاس" منتقلاً من نادي نساروا النيجيري.

وأقدمت إدارة نادي ميالبو على هذه الخطوة المفاجئة بعد حصول النادي على معلومات ترجح عدم صدقية العمر الذي تَسَجل به اللاعب قبل يومين في صفوف الفريق، وحصل ميالبو على المعلومات الجديدة من خلال تقرير عبر الإنترنت يعود لعام 2015، يتحدث التقرير عن وجود اللاعب في فريق جامعته قبل 7 سنوات، وهي معلومة تتعارض مع ما يدعيه اللاعب بأنه في عمر 18 عاماً حالياً وهو ما فسره النادي السويدي تضارباً واضحاً في المعلومات يستدعي مساءلة اللاعب لشرح كيفية وجوده في فريق الجامعة في عمر 10 أو 11 سنة واستفساره عن عمره الحقيقي مقارنة بتقرير جامعته، ولم يحدد النادي مصير تعاقده مع "سيلاس" انتظاراً لما يقوله اللاعب حول تقرير جامعته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز