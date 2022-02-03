فاليكانو إلى نصف نهائي كأس إسبانيا للمرة الأولى منذ 40 عاماً رفقة فالنسيا

المصدر: أ ف ب

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بلغ رايو فاليكانو الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 40 عاما بفوزه على مايوركا 1-صفر أمس الأربعاء في ربع النهائي.

وسجل الأرجنتيني أوسكار تريخو هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بسبب عرقلة لاعب الوسط ألفارو غارسيا من قبل المدافع الأرجنتيني فرانكو روسو داخل المنطقة.

وكان رايو فاليكانو عاد الى مصاف أندية الدرجة الأولى في إسبانيا مطلع الموسم الحالي وأبلى بلاء حسنا حيث يحتل المركز الثامن، ونجح في التغلب على برشلونة 1-صفر في 27 أكتوبر الماضي.

ويلتقي رايو فايكانو في الدور المقبل مع فالنسيا الفائز بصعوبة على ضيفه قادش 2-1.

وتقدم فالنسيا بهدف لمهاجمه البرتغالي غونسالو غيديش (ق24) قبل ان يدرك لوكاس بيريس التعادل لقادش من ركلة جزاء (ق54)، لكن الكلمة الاخيرة كانت لأصحاب الأرض عن طريق هوغو دورو (ق79).

وزادت الأمور صعوبة على قادش لإدراك التعادل بطرد مدافعه خوان كالا (ق85).

ويختتم الدور ربع النهائياليوم الخميس، فيلتقي ريال سوسييداد مع ريال بيتيس، في حين يحل ريال مدريد ضيفا على أتليتك بلباو الوصيف.

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