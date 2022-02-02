زيورخ يحتفي بالتونسي الشيخاوي في قميص النادي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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احتفى نادي زيورخ السويسري بنجمه السابق التونسي ياسين الشيخاوي بطريقة مميزة اعترافاً للدولي التونسي بما قدمه طيلة 8 سنوات بقميص أحد أكبر أندية سويسرا.

وأعلن نادي زيورخ في حسابه الرسمي عن إصدار قميص خاص بالشيخاوي يخلّد الهدف التاريخي الذي سجّله الشيخاوي في ديربي البطولة السويسرية في مرمى نادي غراسهوبر يوم 23 سبتمبر 2007، ويعد من الأهداف التاريخية في الكرة السويسرية، إذ تجاوز كامل الشيخاوي دفاع المنافس بكامله وسجل هدفاً بعد 40 ثانية فقط من انطلاقة المباراة، وجاء هذا التكريم الخاص للشيخاوي بمناسبة ديربي زيوريخ أمام غروسهابور السبت المقبل.

وكان الشيخاوي المولود في 1986، انتقل إلى زيورخ من النجم الساحلي في 2007 وكان حينها أصغر قائد في تاريخ النجم الساحلي "20 عاما" وبعد 8 سنوات قضاها مع زيورخ انتقل للعب في الدوري القطري مع الغرافة ثم الأهلي، وشارك مع منتخب بلاده في مونديال 2006 بألمانيا وفي كأس الأمم الإفريقية وفاز بالكرة الذهبية في تونس 2006 وحقق لقب الدوري التونسي مع النجم الساحلي قبل انتقاله إلى زيورخ ويعتبر من اللاعبين المخلصين لفريق زيورخ حيث فضل البقاء فيه رغم تلقيه عروض للعب في إنجلترا من مانشستر يونايتد وفي إيطاليا من انتر ميلان وفي ألمانيا من بايرن ميونخ، الشيء الذي انعكس على تعامل النادي السويسري معه فأصبح أحد رموزه من اللاعبين المحترفين في تاريخ النادي.

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