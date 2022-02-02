ليفربول بطل "البريميرليغ الأخضر"

المصدر: إعداد: مجد عبد الله

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يبدو أن حمى إثارة الدوري الإنجليزي الممتاز، أقوى دوريات العالم بكرة القدم، انتقلت إلى الدوري الموازي، المعروف بالدوري «الأخضر»، أو دوري «الاستدامة»، وإذا كان مانشستر سيتي هو من يعتلي قمة ترتيب «البريمير ليغ» لكرة القدم، فإن ناديي ليفربول وتوتنهام، هما من تصدرا قائمة الفرق في دوري الاستدامة، أو «الدوري الأخضر» لعام 2021، وهو الدوري الذي يقيس مدى استدامة الأندية العشرين، وما قامت به هذه الفرق من ممارسات، يمكنها حفظ نوعية الحياة على المدى الطويل، والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.

المخصصات الميدانية للفرق والأطقم المعاد تدويرها، ليست سوى بعض الوسائل التي تسعى من خلالها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لتعزيز دورها في الاستدامة، وتقديم الدعم لكل الجهود المبذولة باتجاه الاقتصاد الأخضر.

مراقبة

تخضع مساهمة الرياضة في معالجة أزمة المناخ للمراقبة الدقيقة، خاصة بعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2021 في غلاسكو، حيث وجّه المؤتمر انتقادات لبعض الفرق، مثل مانشستر يونايتد، لعدم قيامه بما يكفي لدعم جهود الاستدامة، حيث يسافر للعب مبارياته المحلية باستخدام الطائرات بحسب ما ذكرت «بي بي سي».

بينما يتخذ نادي توتنهام من الناقلات والباصات التي تعمل على الوقود الحيوي، وسائل لنقل لاعبيه لخوض المباريات، ما يقلل الانبعاثات بنسبة تزيد على 80 ٪. بينما تعهدت أندية أخرى، مثل ليفربول بالالتزام بالاستراتيجيات والخيارات المتعلقة بإزالة الكربون، واستخدام وقود طيران مستدام في المستقبل، ما سيقلل أيضاً من الانبعاثات بنسبة 80 ٪.

ما دوري الاستدامة؟

عملت بي بي سي سبورت، مع القمة الرياضية الإيجابية التي تدعمها الأمم المتحدة منذ عام 2019، للبحث في استدامة الأندية العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز، مع تحديث التصنيف كل عام. ويتم ترتيب الفرق، بعد أن يطلب منها تقديم أدلة على الجهود المبذولة في 11 فئة، تمنح نقطتان لكل فئة، بالإضافة إلى نقطتي مكافأة، ليكون الحد الأقصى للنقاط التي يمكن جمعها هو 24 نقطة.

يتم منح النقاط للفئات التاليةـ:

السياسة والالتزام

الطاقة النظيفة

كفاءة الطاقة

النقل المستدام

تقليل أو إزالة البلاستيك المستخدم لمرة واحدة

إدارة المخلفات

كفاءة استخدام المياه

الغذاء النباتي أو منخفض الكربون

التنوع البيولوجي

تعليم

الاتصالات والتفاعل

يتم منح نقطة إضافية، إذا كان النادي معتمداً لنظام إدارة الاستدامة المعترف به دولياً، أو إذا قدم تقريراً حول النسبة المئوية للمشجعين الذين يستخدمون وسائل النقل المختلفة لحضور المباريات.

واحتل كل من ليفربول وتوتنهام، جدول الترتيب برصيد 23 نقطة لكل منهما، وجاء نادي مانشستر سيتي ثانياً، برصيد 21 نقطة، متشاركاً مع ساوثامبتون بعدد النقاط، في حين حل أرسنال ومانشستر يوناتيد في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

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