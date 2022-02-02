رونالدو يسخر من صفقة مبابي: لعبت في الوقت الخطأ

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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سخر المهاجم البرازيلي السابق رونالدو من القيمة السوقية للاعب الفرنسي مبابي، وقال انه لعب في الوقت الخطأ قياساً بما وصلت إليه قيمة الصفقات حالياً، جاءت تصريحات رونالدو في مقابلة مع كريستيان فييري نجم إنتر ميلان السابق عبر قناته على موقع "تويتش" وعلق "الظاهرة رونالدو" على التقارير التي أكدت أن كيليان مبابي سيحصل على 50 مليون يورو سنوياً إذا ما انتقل إلى ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم قائلاً: "إنه لاعب قوي للغاية، لديه السرعة والبرود أمام المرمى، وهو ما سيقوده ليصبح الأفضل".

وأضاف ضاحكًا: "لقد قرأت الأخبار التي تقول إنه سيحصل على 50 مليون يورو سنوياً مع ريال مدريد، يبدو أنني لعبت في التوقيت الخاطئ"، وأضاف: "تنمو صناعة كرة القدم بشكل كبير لدرجة أنه من العدل أن يحصل النجوم على أموال أكثر، إذا كان الأمر كذلك اليوم، فذلك لأن اللاعبين ألهموا الصناعة، مثلما فعلنا".

وتحدث رونالدو عن رأيه في الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وقال: "إنه غير عادي، يملك القوة والسرعة واللياقة البدنية، ميسي متعطش للأهداف، هو جيد خارج الملعب مثل كل لاعبي هذا الجيل، على عكسنا".

وتابع مبتسمًا: "أعتقد أنه إذا تواجد ميسي وكريستيانو رونالدو في جيلنا، فإنني كنت سأضاعف أهدافي".

وتحدث رونالدو عن أفضل مهاجم في العالم بقوله: "في رأيي كريم بنزيما، لكن روبرت ليفاندوفسكي قريب جداً".

وأضاف: "هالاند سيصبح قوياً جداً، لكنه لا يملك تقنية الثنائي".

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