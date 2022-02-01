الأبيض يتمسك بـ «الثالث» وحلم المونديال

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أحكم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قبضته على المركز الثالث في مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، على الرغم من خسارته من إيران المتأهل لمونديال قطر بهدف سجله مهدي طارمي في الدقيقة 44، من زمن المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد أزادي بالعاصمة طهران، ضمن منافسات الجولة الثامنة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، خلت المباراة من الحضور الجماهيري وأقيمت في طقس بارد للغاية، ولعب الفريق الإيراني حوالي 40 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد صادق محرمي للعب الخشن مع عبد الله رمضان.

غلب الجانب التكتيكي على أحداث الشوط الأول، حيث أغلق كل منتخب كافة المساحات في نصف ملعبه خشية تعرضه لهدف مبكر، وعلى مدى 40 دقيقة لم تكن هناك أي كرات خطرة تهدد مرمى الفريقين، ولكن نشط أداء الفريقين في آخر 5 دقائق بغية خطف هدف يعزز من موقفه قبل نهاية الشوط الذي شهد خشونة من لاعبي إيران تجاه لاعبينا، وشهدت تلك الدقائق تسديدتين من بندر الأحبابي وطحنون الزعابي وقبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة سدد مهدي طارمي كرة قوية ترتطم بالقائم وترتد له مرة أخرى ليسددها داخل مرمى علي خصيف محرزاً هدف التقدم لفريقه.

مع انطلاقة الشوط الثاني استمر منتخب إيران في خشونته مع لاعبي منتخبنا، مما عرّض صادق محرمي للطرد بسبب لعبة خشنة مع عبد الله رمضان ليلعب المنتخب الإيراني بعشرة لاعبين بقية المباراة، مما منح الأبيض ثقة إضافية وعزز من هجومه وكاد طحنون الزعابي أن يدرك التعادل بتسديدة قوية أنقذها حارس إيران.

وأشرك المدرب مارفيك لاعبيه تيغالي ويحيى الغساني وزايد العامري لتعزيز الشق الهجومي، والاعتماد على تقدّم الجبهة اليمنى، فيما شكلت الهجمات المرتدة لإيران خطورة على مرمى خصيف الذي ذاد عن مرماه ببسالة.

على جانب آخر، تقلصت حظوظ لبنان والعراق في المنافسة على التأهل بعد تعادلهما 1-1، ليرفع لبنان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، مقابل 5 نقاط للعراق في المركز الخامس، فيما خرج المنتخب السوري من صراع المنافسة بخسارته من كوريا الجنوبية بهدفين ليتأهل المنتخب الكوري رسمياً لمونديال قطر، ويلاقي منتخبنا العراق في الجولة التاسعة 24 مارس المقبل.

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