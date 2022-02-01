تعاقدات الشتاء.. بمن سيضحي تشافي في «اليوروبا ليغ»؟

المصدر: دبي - مجد عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيجد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، نفسه مضطراً للاستغناء عن أحد تعاقداته الأربعة في ميركاتو الشتاء، من تشكيلة ناديه التي ستلعب في بطولة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ»، لأن المسابقات الأوروبية تسمح بمشاركة ثلاثة لاعبين جدد كحد أقصى من الذين تم التوقيع معهم خلال سوق الانتقالات في يناير.

لذلك سيتعين على تشافي استبعاد داني ألفيش أو فيران توريس أو أداما تراوري أو بيير إيمريك أوباميانج، الذين انضموا إلى النادي الشهر الماضي.

ويبدو من غير المحتمل أن يتخلى تشافي عن توريس، خصوصاً أن النادي دفع 55 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته من عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي.

ومن المرجح أن يشارك داني ألفيش في الدوري الأوروبي نظراً إلى فشل سيرجينو ديست أو أوسكار مينجويزا في إقناع المدرب بشغل مركز الجناح الأيمن.

يبقى خيار الاستغناء محصوراً بين تراوري وأوباميانغ، ووفقاً لصحيفة ماركا، من المرجح أن يضحّي تشافي بالمهاجم الغابوني.

تبقى الأفضلية لتراوري كونه جاء معاراً للنادي الكتالوني حتى 30 يونيو، في حين وقع أوباميانغ عقداً لمدة 18 شهراً.

لذلك، قد يكون تشافي حريصاً على تحقيق أقصى استفادة من وجود جناح وولفرهامبتون واندررز السابق، قبل انتهاء موسم 2021-2022.

يمتلك تشافي أيضاً خيارات بديلة لـ أوباميانغ، بما في ذلك ممفيس ديباي وبرايثوايت وولوك دي يونغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز