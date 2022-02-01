"اليويفا" يقاضي مطعم ألماني بسبب بيتزا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إجراءات قانونية ضد مطعم صغير يحمل أسم "بيتزا وولكه"، ويتواجد في بلدة جيسين الألمانية، بسبب تسمية أحد أطباقه باسم "دوري شامبينونز"، بدعوى أنه ينتهك علامته التجارية.

ورغم أن "دوري شامبينونز"، تترجم بالألمانية إلى "دوري الفطر"، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اتخذ الإجراءات القانونية ضد المطعم، بسبب مسمى فطيرة يعلوها الجبنة والمشروم.

ودوري أبطال أوروبا، هو أكبر مسابقة للأندية في كرة القدم الأوروبية، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي للكرة، سيبذل قصارى جهده لحماية علامته التجارية المربحة.

وفي رسالة عرضتها صحيفة "سبورت ميل"، بعدما نشرها مالكي المطعم على "انستغرام"، كتب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "نود إبلاغكم أننا نمثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في هذه المسألة، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب من قبل المحامي".

وأكد القسم القانوني بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، خططهم لاتخاذ إجراءات ضد المطعم، عندما سألتها وكالة الأنباء الألمانية، وعلق مالكو المطعم على منشور الاتحاد الأوروبي: "بيتزا بيتزا وولكه ضد الاتحاد الأوروبي للكرة، تحيا البيتزا، نشعر بالفخر بعد إعلان عنا من قبل (اليويفا)".

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