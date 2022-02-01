نجم ليفربول دييغو غوتا يمضي أوقاتاً استثنائية في حديقة خاصة بدبي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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بعد أن اختار تمضية فرصة الشتاء بين حيوانات تحتضنها إحدى الحدائق الخاصة بمدينة دبي، استفاد نجم نادي ليفربول، اللاعب البرتغالي دييغو غوتا، من حسن الضيافة بحديقة "موني كيكس" وعلت وجهه ابتسامة عريضة وهو يلتقط داخل الحديقة التي استقطبت مشاهير العالم من قبله صوراً مع الدب الكبير ويلف ثعباناً أصفر اللون حول عنقه ويطعم الزرافة ويحمل بين ذراعيه تمساحاً صغيراً وتحيط به القردة. ووثق عبر "انستغرام" تجربةً لا تنسى استحقت تعليقات وردوداً كثيرة كان أبرزها تعليق ماكر للحارس البرازيلي الذي شبه لاعب ناديه البرتغالي ابن السنوات ال25 بشخصية الدكتور "دوليتل" صاحب القدرة على التحدث مع الحيوانات.

ويضاف غوتا إلى لائحة المشاهير الطويلة الذين حلوا ضيوفاً على حديقة حيوانات "موني كيكس" الخاصة في دبي وأبرزهم ريس جيمس ومايسون ماونت الثنائي في نادي تشيلسيا الذي استفاد من حسن ضيافة الإماراتي راشد بالحصا العام الماضي. وسبقهم إلى المكان عينه كل من بول بوغبا ولوكا مودريتش وديفيد لويز وليونيل ميسي.

ونشر موقع "ذا صن" البريطاني ضمن تقرير عن الزيارة عدداً من الصور لغوتا وقد بدت عليه أمارات الفرح والسعادة وهو برفقة الحيوانات سيما الثعبان الملتف حول رقبته والزرافة التي شاركها قضمة من الطعام والدب والقرود الصغار والتمساح وسواها من الحيوانات.

ويستعد غوتا بعد فترة الاستمتاع والراحة التي أمضاها في دبي للعودة إلى أرض الملعب للمشاركة في عدد من مبارايات القمة للموسم الكروي. يذكر أن تفوق في أدائه بغياب محمد صلاح وساديو ماين أثناء مشاركتهما في كأس الأمم الإفريقية.

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