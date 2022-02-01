رونالدو وبوغبا وراشفورد يلغون متابعة غرينوود

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يعاني ماسون غرينوود، من رد فعل عنيف من ناديه مانشستر يونايتد، بعد اعتقاله بسبب اتهامه بالاغتصاب والاعتداء، فيما أعاد المشجعون قمصاناً اشتروها من متجر النادي، وتحمل رقم 11، وأسم اللاعب، وطالبوا النادي باسترداد ما دفعوه.

وأضطر النادي الإنجليزي، أمام الغضب الجماهيري، إلى سحب كل ما يحمل أسم أو صورة اللاعب من متجر مانشستر يونايتد، كما ألغى زملائه متابعته على "إنستغرام"، ومنهم كريستيانو رونالدو وبول بوغبا، وديفيد دي خيا وماركوس راشفورد.

ونوهت صحيفة "سبورت ميل"، إلى أن غرينوود (20 عاماً)، كان قد أعتقل يوم الأحد الماضي، بعد مزاعم بالاغتصاب والاعتداء، كما علقت شركة "نايكي"، صفقة أطقم وأحذية مع اللاعب بعد القبض عليه.

وقال رعاة قميص "مان يونايتد"، إنهم يراقبون التطورات عن كثب، فيما أعلن شركاء رسميين للنادي، أن غرينوود، لن يظهر في أي من منتجات التسويق الخاصة بهم.

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