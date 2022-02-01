الجزائري إسلام سليماني يغادر ليون الفرنسي ويعود لمحطة بدايته الأوروبية

المصدر: البيان

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أعلن نادي "ليون" الفرنسي، أنه توصل إلى اتفاق مع مهاجم المنتخب الجزائري إسلام سليماني، من أجل فسخ عقده مع النادي.

وقال، النادي الفرنسي في بيان له أن "المهاجم الدولي الجزائري، الذي لعب 37 مباراة وسجل 8 أهداف تحت ألوان ليون، سينضم إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي، النادي الذي لعب له من 2013 إلى 2016".

وشكر نادي ليون "السوبر سليم" على كل ما قدمه للنادي، وقال، "أولمبيك ليون يشكر إسلام ويتمنى له النجاح في بقية حياته المهنية".

من جهتها، أكدت صحيفة "Abola" البرتغالية، أن المهاجم الجزائري أنهى تفاصيل تعاقده مع "سبورتينغ لشبونة"، مشيرةً إلى أنه وقع بشكل رسمي مع النادي البرتغالي بعقد يمتد لسنة ونصف.

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