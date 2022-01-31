برشلونة ينقذ محمد صلاح من محاولات ليفربول الفاشلة

المصدر: وكالات

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يواصل برشلونة مساعيه التي يبذلها في جميع الاتجاهات، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح، الذي يعيش أفضل مواسمه منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول، قادماً من روما الإيطالي، خاصة بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل بداية الموسم، وغياب عنصر الخطورة من الفريق.

يراقب برشلونة عن كثب وضع محمد صلاح مع ليفربول، في ظل تباطؤ إدارة الريدز في حسم ملف التجديد لثالث أفضل لاعب في العالم، رغم الأداء الاستثنائي، الذي يقدمه على مدار الفترة الماضية بقميص الريدز، وتحطيم العديد من الأرقام القياسية، بجانب المساهمة في استعادة الألقاب التي فقدها ليفربول طيلة السنوات الماضية، على المستويين المحلي والقاري.

تشافي هيرنانديز يرى أن محمد صلاح سيكون الاختيار الأنسب لبناء مشروع الفريق الجديد، الذي يبحث خلاله عن حصد العديد من الألقاب والعودة إلى منصات التتويج بالإنجازات مجدداً، خاصة أن برشلونة يفتقد لهذا النوع من اللاعبين، الذين يملكون شخصية استثنائية داخل الملعب، بجانب تعدد قدراته الهجومية والدفاعية والتهديفية، بحسب ما ذكرت صحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية.

ويرى نادي ليفربول أن المطالب المالية التي تقدم بها محمد صلاح من أجل الموافقة على تجديد عقده تحمل مبالغة كبيرة، خاصة أن لوائح النادي تضع سقفاً لرواتب اللاعبين لا يمكن تخطيها، لكن الفرعون المصري يرى أن الموافقة على مطالبه سيكون دليلاً على احترام تقدير إدارة الريدز للجهود التي يبذلها على مدار السنوات الماضية، خاصة أنه يملك العديد من العروض القياسية من عمالقة أوروبا وعلى رأسهم قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.

متابعات برشلونة قد تكون ورقة ضغط على ليفربول، للسير بشكل أسرع في إجراءات التجديد لمحمد صلاح، خاصة أن الفريق الكتالوني سيكون فرصة جديدة أمام الفرعون المصري لتحقيق مزيد من الإنجازات.

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