فريق زامبي يحضر للملعب بـ حافلة عسكرية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أثار حضور فريق جرين بافلوز لملعب «نكولوما» مساء السبت، لخوض مباراته مع مضيفه ريد أروز في العاصمة الزامبية لوساكا، علامات استفهام، نظراً لحضور أفراد الفريق بحافلة عسكرية في وقت تبدو فيه الأمور مستقرة وهادئة في البلاد، ولا يوجد ما يستدعي الحضور بمثل هذه السيارة.

واتضح ان تبعية النادي للجيش الرواندي جعلته يستغل هذه المركبة العسكرية، وهو من أشهر الفرق في زامبيا وكان يحمل اسم «الجيش الرواندي» وتم تغيير اسمه لاحقاً إلى «جرين بالفوز».

وجرت المباراة في أجواء طبيعية وانتهت بفوز ريد أوز على جرين بالفوز بنتيجة 3-2، ليواصل الفائز صدارته للدوري الزامبي برصيد 42 نقطة فيما تراجع جرين بالفوز للمركز الخامس برصيد 37 نقطة.

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