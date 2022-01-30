حكم مباراة يشهر سلاحاً بوجه اللاعبين

المصدر: وكالات

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شهدت مباراة في كرة القدم في البرازيل أحداثا مؤسفة أسفرت عن إصابة لاعبين، بعد أن أشهر حكم المباراة بدل البطاقات الحمراء مسدساً لضرب اللاعبين أثناء المشاجرة.

وأشارت صحيفة "ثيرو ثيرو" المكسيكية إلى أن مشاجرة عنيفة إندلعت بين لاعبي الفريق الفائز إي سي جوري، إثر قرار الحكم بطرد أحد اللاعبين، خلال مباراة جرت في ملعب كرة قدم الصالات في منطقة بلايا دي كاسينو في ولاية ريو جراندي جنوب البرازيل.

وأضافت الصحيفة أن الجميع تفاجأ بإشهار حكم المباراة المعروف باسم ماورو سلسو سلاحا قبل أن يقوم بضرب اللاعبين بالمسدس على وجوههم، لينتهي المشهد بإصابة شخصين.

وأوضحت الصحيفة، وفقا لمديرة مركز الشرطة الإقليمي في ريو غراندي، أن الحكم هو ضابط في الشرطة العسكرية، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى في المنطقة حيث فقد أحدهما الوعي أثناء نقله، وآخر تلقى ثلاث غرز في رأسه، قبل أن يتم فتح تحقيق في الحادثة.

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