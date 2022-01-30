محمد صلاح يشتري 10 منتخبات إفريقية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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ارتفعت أسهم محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، كثيراً في السنوات الأخيرة، وزادت معها قيمته السوقية، حتى بات أحد قيادات الصف الأول لكرة القدم العالمية، ومع مشاركة صلاح مع "الفراعنة" في كأس الأمم الأفريقية الحالية في الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل، لفت اهتمام العاشقين للمقارنات الرقمية، أن القيمة التسويقية الحالية لـ"مو صلاح" وفق التقديرات الحالية، يمكن أن تشتري بها 4 منتخبات إفريقية من 24 منتخباً تواجدوا في البطولة القارية.

وبشكل عام، ارتفعت القيمة التسويقية للنسخة 33 الحالية للبطولة الإفريقية إلى 2.30 مليار يورو، بعدما كانت 23.2 مليار يورو في نسخة 2019 بمصر، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات الرياضية والقيم التسويقية للاعبي كرة القدم، والذي أشار بدوره إلى أن صلاح من أعلى اللاعبين قيمة في القارة السمراء الآن، بعد التألق الذي عاشه والاستمرارية الاستثنائية التي تمتع بها منذ انضمامه لـ "الريدز" قادماً من روما.

وتبلغ القيمة التسويقية الحالية للنجم المصري محمد صلاح، أكثر من 100 مليون يورو، وبمثل هذه القيمة يمكن تقريباً شراء لاعبي 10 منتخبات أفريقية في كأس الأمم الحالية أي 41.6% من منتخبات بطولة "الكان"، وتلك المنتخبات كلها ودعت البطولة حالياً، وهي الرأس الأخضر 25.23 مليون يورو، وجزر القمر 11.78 مليون، وزيمبابوي 15.68 مليون، وإثيوبيا 2.85 مليون، والسودان 2.88 مليون، وسيراليون 11.38 مليون، ومالاوي 4.38 مليون، وغينيا بيساو 19.5 مليون، وغينيا الاستوائية 6 مليون، وموريتانيا 12.23 مليون، وتبلغ قيمة تلك المنتخبات 111.91 مليون يورو.

ويعد محمد صلاح، ثالث أكبر اللاعبين من حيث القيمة السوقية بين لاعبي العالم، خلف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وقيمته 160 مليون يورو، وإيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، وقيمته 150 مليون يورو.

كما إنه الأعلى بين لاعبي كأس الأمم الإفريقية الحالية، ويتقدمهم ساديو ماني نجم ليفربول ومنتخب السنغال، والذي تبلغ قيمته السوقية 80 مليون يورو، وزميله الحارس إدوارد ميندي، وقيمته السوقية 32 مليون يورو والمغربي أشرف حكيمي وتبلغ قيمته السوقية 70 مليون، وهم الباقون في المنافسة حتى الآن، والجزائريين رياض محرز وقيمته 40 مليون، وسعيد بن رحمة لاعب وست هام، وقيمته 25 مليون، والإيفواري سيباستيان هولر مهاجم أياكس، وتبلغ قيمته 27 مليون، والذين ودعوا البطولة.

أما على صعيد القيمة التسويقية للمنتخبات المتبقية في البطولة الأفريقية الحالية، فتبلغ قيمة المنتخب الكاميروني 142.70 مليون يورو، و76.13 مليون يورو لمنتخب بوركينا فاسو، و341 مليون لمنتخب السنغال، و213 مليون لمنتخب المغرب، و162.30 مليون يورو للمنتخب المصري، و6 مليون يورو لمنتخب غينيا الاستوائية.

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