أحذية النجوم "منجم ذهب"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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بعد أن وقع نيمار، صفقة قياسية عالمية لارتداء حذاء "بوما" بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني، عقب مساعدته لباريس سان جيرمان في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة على الإطلاق، تصدر النجم البرازيلي قائمة أكثر 10 نجوم ربحاً من صفقات الأحذية، فيما احتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مركزها الأخير.

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حصل أن نيمار، على 23 مليون جنيه إسترليني، عندما أسقط عقده مع "نايكي" للانضمام إلى منافسه "بوما"، وحصل على أكبر عقد رعاية رياضية فردية في التاريخ، وليس معروفاً إلى متى ستستمر الصفقة، حسب ما نشرت صحيفة "ذا صن"، ولكن اتفاقيته السابقة مع "نايكي"، كانت لمدة 11 عاماً، وكانت تساوي نصف صفقة "بوما" الجديدة.

ونشر نيمار، على وسائل التواصل الاجتماعي بعد عقده الجديد: "نشأت وأنا أشاهد مقاطع فيديو لأساطير كرة القدم العظماء مثل بيليه وكرويف وأوزيبيو ومارادونا، والذين ارتدوا جميعاً أحذية (بوما)، ومن اليوم فصاعداً، يشرفني أن أتحد مع العلامة التجارية التي ساعدت أكبر أساطير كرة القدم على أن تصبح كما هي".

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يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، ثاني النجوم حصولاً على المال من صفقات الأحذية بحصوله على 18.2 مليون جنيه إسترليني، عندما وقع عام 2017، على تمديد عقده مع "أديداس"، ليستمر مدى الحياة، وبات أول لاعب كرة قدم، يطلق ماركة فرعية من أحذية تحمل أسمه "أديداس ميسي".

ومع مرور السنين، وعندما يعتزل ميسي، ربما يكون حذاءه مربحاً للنجم الأرجنتيني تماماً مثل ماركة "أير جوردان"، والتي أنشأتها "نايكي"، لأسطورة السلة الأمريكية مايكل جوردان.

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يأتي في المركز الثالث البرتغالي رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والمتعاقد مع "نايكي" مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، ولكنه في الإجمالي العام للصفقة، يعتبر أعلى من نيمار، كونه ثالث رياضي يوقع صفقة مدى الحياة مع نايكي، إلى جانب مايكل جوردان وليبرون جيمس.

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يحتل الفرنسي كيليان مبابي، المركز الرابع بصفقة أحذية قيمتها 14 مليون جنيه إسترليني مع "نايكي"، وذلك بعدما خاض في عام 2019، حرب مزايدة بين الراعي الحالي وأديداس، وصاغ صفقة مدتها 10 سنوات، وتبلغ قيمتها حوالي 140 مليون جنيه إسترليني.

ويعتقد أن صفقة مبابي، ستبقى نشطة طالما كان يلعب في أحد الدوريات الكبرى، وبحسب ما ورد تم دعم نجم باريس سان جيرمان، للانضمام إلى شركة "نايكي"، متبعاً خطى مثله الأعلى رونالدو، وإنه الشخص الذي يمكن أن يتحدى منصب نيمار في القمة في السنوات القادمة في سن 23 فقط، ويتوقع أن يكون مبابي، أكبر رابح في كرة القدم خلال السنوات القادمة.

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تتراجع قيم الصفقات بشكل كبير بعد رباعي القمة، لتصل إلى 5 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، يحصل عليها الصبي الذهبي الإيطالي ماريو بالوتيلي (31 عاماً)، عندما كان لاعباً رئيسياً في المنتخب الإيطالي، ووقتها انتهى عقده مع "نايكي"، لتنقض "بوما" على الصفقة وتتعاقد معه لمدة 10 سنوات، وبات اللاعب الآن في مفترق طرق في حياته المهنية بعد توجهه إلى أضنة دميرسبور التركي، ولم يعد قابلاً للتسويق كما كان من قبل.

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يحصل جاريث بيل، على 4 مليون جنيه إسترليني، من عقده مع "أديدس"، ورغم أن الساحر الويلزي الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في توتنهام، لديه صفقات رعاية حصرية أخرى، ولكن عقده مع مصنعي الرياضة الألمان، هو الأكثر ربحاً، والمؤكد أنه يكفيه للبقاء في أندية الجولف.

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في عام 2015، مدد أنطوان جريزمان، صفقة تعاقده مع "بوما"، لتصل قيمتها إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني في السنة، بعدما أصبح حينها نجماً عالمياً، برحيله من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 108 مليون جنيه إسترليني، ووقتها أطلقوا حذائه الخاص في إصدار محدود، وبسعر وصل إلى 229 جنيهاً إسترلينياً.

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يستحق بول بوغبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، مبلغ 3 مليون جنيه إسترليني في السنة التي تدفعها له شركة "أديدس"، ولا يظهر فقط في كل إعلان تلفزيوني تقريباً تجلبه العلامة التجارية إلى شاشاتنا، بل إنه يظهر أيضاً على كل ملصق يعلن عن أحدث أحذية الشركة في صفقة تبلغ مدتها 10 سنوات، وتنتهي عام 2024.

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انتهى عقد ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان مع "بوما" عام 2017، مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني، ولكن من غير المعروف كم هي مدة الصفقة.

وبنفس القيمة المالية، أصبح محمد صلاح مهاجم ليفربول، أحد أكثر الوجوه شهرة في اللعبة، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، وترعاه شركة "أديداس"، إلى جانب صفقات مربحة مع أمثال بيبسي وفودافون في مصر.

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