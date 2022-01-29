عملاق إنجلترا يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

المصدر: وكالات

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كشفت تقارير صحفية، عن رغبة تشيلسي الإنجليزي في بدء التفاوض مع محمد صلاح جناح فريق ليفربول خاصة مع أزمة تجديد عقده مع إدارة الريدز.

لعب محمد صلاح في صفوف تشيلسي لمدة عام من يناير 2014 إلى يناير 2015، قبل الانتقال إلى فيورنتينا في الدوري الإيطالي إعارة ثم البيع إلى روما قبل العودة إلى تشيلسي في صيف عام 2017، ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق حتى الآن للاستمرار في قلعة أنفيلد، وقد يُجبر ليفربول على بيعه للاستفادة المادية بدلًا من الرحيل مجانًا في صيف العام المقبل.

وأكد موقع "جول" العالمي، أن ليفربول يتباطأ في عملية تجديد عقد محمد صلاح وهو ما جعل ناديه السابق تشيلسي يفكر في التفاوض مع لاعب المنتخب الوطني المصري للعودة.

وتابعت الصحيفة، أن تشيلسي ينوى تجربة حظه مرة أخرى مع محمد صلاح، خاصة أنه ليس هناك ما يضمن توصله لاتفاق مع ليفربول، كما فعلوا مع روميلو لوكاكو الذي عاد في الصيف الماضي من إنتر ميلان بعد الرحيل في 2014.

من جهة أخرى، احتل الدولي المصري المركز الثالث في ترتيب أفضل 10 مهاجمين من حيث القيمة التسويقية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعدت صحيفة "ميرور" تقريراً عن أفضل 10 مهاجمين من حيث القيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقالت غالبًا ما يمكن تحديد قيمة مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز بطرق مختلفة، اعتمادًا على جوانب مثل مدة العقد والعمر والحالة العامة، لكنه يشير أيضًا إلى ما يقدمونه لنادى كرة القدم الخاص بهم.

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح الذي سجل 16 هدفا هذا الموسم مع ليفربول احتل المرتبة الثالثة خلال 20 مباراة فقط هذا الموسم.

وأسدل الستار على مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المقامة حاليا في الكاميرون وتأهلت 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي منها المنتخب المصري بعدما تغلب على كوت ديفوار 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره المغربي في الخامسة مساء يوم غد الأحد بتوقيت القاهرة في ربع نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد أن تغلب أسود الأطلسي على مالاوي بهدفين مقابل هدف.

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