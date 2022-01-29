نادال يعيش رفاهية الملوك

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقترب رافائيل نادال (35 عاماً)، من حصد لقبه رقم 21 في البطولات الأربع الكبرى، إذا تغلب على دانييل ميدفيديف في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة غدٍ الأحد، وبهذه المناسبة، فتحت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية ملف حياة الرفاهية التي يعيشها الأسطورة الإسبانية خارج ملاعب التنس، والتي وصفتها بـ"حياة الملوك".

وأشارت الصحيفة في بداية تقريرها، إلى أن نادال حقق 150 مليون جنيه إسترليني خلال حياته المهنية اللامعة، وإلى أنه يعيش في قصر مذهل على شاطئ البحر في مايوركا، ودفع ثمنه حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني في عام 2013، ويعيش فيه مع زوجته ماريا فرانسيسكا بيريلو، والتي ارتبط بها رسمياً عام 2019، بعدما شاركته مشوار النجاح.

كما قام نادال، والذي يشجع ريال مدريد، بشراء طائرة خاصة بتكلفة 5 ملايين إسترليني من طراز Cessna Citation CJ2، والتي تنقله إلى البطولات التي يشارك فيها حول العالم، ويمكنه أيضاً السفر عن طريق البحر في قارب Sunreef Power المذهل، والذي تبلغ تكلفته 4.5 مليون جنيه إسترليني، وهو يخت فاخر صنعه خصيصاً له.

على الرغم من أن نادال يحب أن يبقي حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، مثل أغلب الرياضيين المحترفين، لكنه قدم لمحة عن منزله المذهل في جزر البليار أثناء الإغلاق لظروف كورونا في عام 2020، ويمتد منزله لأكثر من 1000 متر مربع، وأمضى 7 سنوات في تجديد القصر، وهدم بعض المباني قبل أن يصبح مكان أحلام للعيش فيه.

ويضم تصميم القصر الذي عرضه نادال على حسابه الشخصي في "انستغرام"، جميع الضروريات التي يحتاجها اللاعب الرياضي، وفي مقدمتها صالة رياضية مجهزة بالكامل للحفاظ على لياقته البدنية، ويمكن من خلالها أيضاً، الاستمتاع بإطلالات على البحر الأبيض المتوسط، والخلجان الخلابة من نافذته.

في حين، كشفت الصحيفة الإنجليزية، عن السر الطريف وراء شراءه طائرته الخاصة، وهو أن نادال أراد في عام 2010، السفر لحضور مباراة لمنتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم بجنوب أفريقيا، ولكنه لم يجد أي رحلة حتى إذا كانت اقتصادية، وقام منافسه روجيه فيدرر برفعه في طائرته الخاصة.

ولرغبته في تجنب التعثر مرة أخرى، قرر الفائز في بطولة فرنسا المفتوحة 13 مرة، شراء طائرته الخاصة، والتي تصنيع 223 طائرة منها فقط، وتكلف صيانتها حوالي 220 ألف جنيه إسترليني سنوياً، ويمكنها استيعاب 8 ركاب برفاهية كاملة.

ومرة أخرى في عام 2019، قام نادال ببيع يخته الإيطالي MCY 76، والذي يبلغ طوله 76 قدماً، والذي أطلق عليه "بيتهوفن" مقابل مليوني جنيه إسترليني، ووضع هذا المال لشراء 80 Sunreef Power catamaran المذهل مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني، وهذا اليخت صنع من أجل الرحلات البحرية الطويلة، دون الاستغناء عن الراحة الكاملة، ومزود بمحركين بقوة 1200 حصان.

كما يحتوي اليخت على مرآب جت سكي شخصي، وعارضة بطول 39 قدماً، مع جسر علوي على طراز اليخوت الفاخرة يوفر مساحة معيشة واسعة كبيرة بما يكفي لإيواء حوض استحمام ساخن ومسبح يغذيه الشلال، ويمكن إعداد السطح الرئيسي بعدة طرق، اعتمادًا على احتياجات تناول الطعام الخاصة بك بمقاعد مختلفة.

ويوفر الجناح الرئيسي في اليخت، والموجود أيضاً على السطح الرئيسي، إطلالات على البحر، فضلاً عن الضوء الطبيعي بفضل المنور العلوي، ويحتوي على حمام داخلي مع دش وخزانة ملابس واسعة ومكتب، وتوجد 4 غرف للضيوف ومقصورتين للطاقم، مع إمكانية استيعاب ما يصل إلى 12 ضيفاً في وقت واحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز